صدى الحرية – صوت العدالة – ٩ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العدالة*

*العدد*…50

*الاربعاء. الموافق. 9فبراير 2017م*

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♈♻*مجلس الامن: السودان مهدد للامن الدولي ويمدد ولاية فريق الخبراء*

تبنى يوم أمس الأربعاء مجلس الأمن بالإجماع القرار الرقم 2340 الذي يمدد ولاية فريق الخبراء المعني بلجنة تنفيذ العقوبات على السودان، عملاً بالقرار 1591 لعام 2005. وأعرب أعضاء المجلس عن “قلقهم إزاء عدم تمكن الفريق من الوصول إلى دارفور منذ بداية العام الماضي، وكذلك عدم تعاون الدول الأعضاء في تنفيذ العقوبات المفروضة على أفراد مدرجين على قائمة السفر”. وشدد على “ضرورة كفالة وصول فريق الخبراء إلى جميع أنحاء دارفور حتى يتسنى له أداء ولايته”، داعياً الحكومة السودانية الى التصدي لأعمال نقل الأسلحة الصغيرة وغير الشرعية الى دارفور”.

وأقر أعضاء المجلس بأن “الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة”، مشيرين الى “الأعمال العدائية التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في دارفور والتي تتعارض مع أهداف وثيقة الدوحة، وكذلك الهجمات التي تعرضت لها عملية البعثة المختلطة” للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور. وناشد حكومة السودان “الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حال الطوارىء والسماح بحرية التعبير وبذل جهود فعالة لضمان مساءلة الانتهاكات والتجاوزات في حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبوها.

♻قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الذي يزور مدينة ياي بولاية الإستوائية الوسطى هذه الأيام في خطاب له أمام الجماهير ، إن لولا إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان على تطبيق الشريعة الإسلامية لكنا سودان واحد اليوم.

♻قال المتحدث باسم معسكرات وسط دارفور الشفيع عبد الكريم (لاذاعة عافية) ان ثلاثة مسلحين قاموا باغتصاب نازحة في منطقة وادي ازوم شمالي معسكر الحميدية ‘وذكر ان العملية الاغتصاب تبدو ردا انتقاميا من قتل احد افراد المليشيات المسحلة قرب جامعة زالنجي…

♈♻أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية إن السلطات الأمنية اقتحمت، صباح يوم الأحد الماضي سكن الأطباء في الخرطوم، واقتادت الطبيب محمد يس، رئيس لجنة أطباء السودان المركزية المكلف إلى جهة غير معلومة.

وأضافت اللجنة أن رئيسها تم إطلاق سراحه في ساعات متأخرة مساء اليوم نفسه، وقد استمر الاستدعاء يومياً وحتى صباح يوم أمس.

ونفذ أطباء السودان نهاية الشهر الماضي عددا من الوقفات الاحتجاجية في العاصمة والولايات احتجاجاً على مقتل طبيب في عيادته وللمطالبة بالإسراع في سن قانون حماية الطبيب والكوادر الصحية.

♈♻ وقع زعماء قبيلتي الرزيقات و المساليت بمنطقة قريضة اتفاق صلح انهي مناوشات بين القبيلتين اودت بالعديد من القتلى في نوفمبر الماضي. “توصل زعماء قبيلتي المساليت والرزيقات بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور الى اتفاق صلح ينهي نزاعاً أوقع اربعة عشر قتيلا وجريحاً من الجانبين اثر مواجهات دامية حول المزارع والمراعي ….

♈♻قالت السيدة عايشاتو منداوودو، الممثلة الخاصة للأمين العام لكوت ديفوار ورئيسة عملية الأمم المتحدة هناك، إنه في ظل وضع دستور جديد للبلاد وتنصيب مجلس تشريعي شامل، فإن كوت ديفوار لديها الآن فرصة وزخم لتعزيز إنجازات البلاد بشكل تام والمضي نحو الاستقرار على المدى الطويل.

♈♻*كينيا: محكمة تلغي إغلاق أكبر مخيم لاجئين بالعالم*

قال القاضي، جون ماتيفو، الخميس، إن وزير الأمن الداخلي الكيني قد أساء استخدام سلطته من خلال الأمر بإغلاق مخيم “داداب” للاجئين قرب الحدود مع الصومال.

وأضاف القاضي أن القرار تمييزي ويتعارض مع الدستور الكيني والمعاهدات الدولية، التي تحمي اللاجئين بعدم إعادتهم إلى منطقة النزاع. وذكر ماتيفو أن الحكومة الكينية لم تثبت أن الصومال آمن لعودة اللاجئين..

♈♻ *بيان مهم من لجنة اطباء السودان المركزية*

قامت قوة من من بعد عناصر جهاز الامن باقتحام ميز الأطباء بالخرطوم و اقتادت دكتور/ محمد يس رئيس لجنة أطباء السودان المركزية المكلف إلى جهة غير معلومة و تم اطلاق سراحه في ساعات متأخرة مساء نفس اليوم و قد استمر الاستدعاء يوميا و حتى صبيحة هذا اليوم 8/2/2017 اكدت لجنة أطباء السودان المركزية أن حرية الرأي و التعبير حق أصيل و ليست منة من أحد كما تؤكد لكم و لمواطني بلادنا أننا ماضون و بعزم و لن تثنينا الشدائد بل ستزيدنا قوة و بأسا و سنكون على الوعد فما يعانيه الطبيب و المريض أشد وطأة من قضبان السجون.

♈♻ظهور وثائق جديدة تدل علي ان حلايب تابعة للسودان من جزورها وأوضح‘ عبد الله الصادق بروفيسور مدير الهيئة العامة للمساحة السودانية أن تلك الحدود مسجلة وموثقة في الاتفاقيات الدولية في أواخر القرن 19وجميع الوثائق واضحة ولا لبس فيها وأضاف الصادق أن السودان لديه ثلاثة أنواع من الوثائق التي تثبت سودانية حلايب تتمثل في اتفاقيات بين الدولتين على مستوى الوزراء والحكام والوزارات بجانب الخرائط والخطابات على المستوى الأعلى والأدنى بين الحكام وجميعها موجودة..

♈♻بيان مشترك صادر اليوم، رحب كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية فضلا عن عدة دول، بالانتخابات الرئاسية الصومالية التي تمت يوم أمس، وأعربوا عن خالص تهانيهم للرئيس محمد عبد الله فارماجو على فوزه.