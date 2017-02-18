ضباط جوازات سودانيون : المئات من اليمنيين والسوريين حصلوا على جوازات سودانية بعد دخولهم بشهور فقط

أكد ضباط جوازات سودانيون حصول المئات من رعايا اليمن وسوريا على الرقم الوطني والجواز السوداني , بعد دخولهم السودان بشهور .

وقال المقدم (س.ع) ل(صدى الاحداث ) معلقا على نفي السلطات السودانية حصول اي من الجنسيات المذكورة على الجواز السوداني ,( ان نفي الحكومة تلك الوقائع مجرد حديث للاستهلاك السياسي لكن الواقع غير ذلك , واضاف ان العملية يقف خله متنفذين , وان ب(8000الف دولار) يستطيع اي شخص وبسهولة الحصول على الرقم الوطني والجواز ورخصة السياقة دفعة واحدة.

من جانبه قال النقيب (ص.م.م) ان السوريين هم اكثر الجنسيات التي منحت الجواز السوداني , وحذر من الاثار الامنية التي ستترتب على استخدام هذا الجواز لشخص لم يحقق عن تاريخه وملفه الامني في بلده.

وكان مصدر أمني سوداني، نفى صحة الأنباء المتداولة بشأن منح الجنسية السودانية لرعايا بعض الدول، لاسيما اليمنيين والسوريين المقيمين في السودان.

ونقلت شبكة السودان الإخبارية في موقعها على صفحة الفي

س بوك عن المصدر، تأكيده على وجود ضوابط وشروط لابد من توافرها للحصول على الجنسية.

وأوضح المصدر أن زوج السودانية لايحق له الحصول على الجنسية السودانية، إلا بعد إقامته عشر سنوات بشكل دائم مع ضرورة توافر شروط أخرى التي هدف المشرع من خلالها إلى ضمان سلامة ذلك الشخص من الناحية الأمنية والصحية وفقا للضوابط المعمول بها.

وكانت وسائل إعلامية سودانية وعربية قد تداولت في الأيام الماضية أنباء عن إخطار بعض السفارات لرعاياها المقيمين في السودان بموافقة الحكومة السودانية على منح الجنسية لمن يرغب بشروط ميسرة، في حين انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات عن استصدار الجنسية السودانية بمبلغ 5 آلاف دولار فضلا عن تداول جوازرات لسوريين يحملون الجوازات السودانية.