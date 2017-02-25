عدم سداد الرسوم يفقد السودان حق التصويت في الامم المتحدة

فقد السودان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم سداد المستحقات المالية الالزامية السنوية.

وكان السودان فقد حقه في التصويت في فبراير العام 2013 ،لعدم تسديد متاخرات السودان المالية لمدة لعامين والبالغة حينها مليون دولار.

كان من ضمنها 347.879 دولاراً التي تتيح له حق التصويت، ودفعت حينها الحكومة السودانية مبلغ 516.085 دولار حتى تستطيع التصويت في الامم المتحدة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم وقف حق الخرطوم في التصويت من 2012 لتخلفها عن سداد مدفوعاتها.

وابلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيري

س رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي بتعليق حق التصويت للدول الست.

ونقلت “دوتشه فيله” الألمانية، الجمعة، أن ست الدول “السودان، ليبيا،فنزويلا ،بابواغينيا الجديدةـ، الرأس الأخضر،فانواتو)، فقدت حق التصويت حيث تحتاج الدول الأعضاء إلى دفع مبلغ معين لتحتفظ بحق التصويت، ما لم يكن ذلك ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادتها.

وتحتاج الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دفع مبلغ معين من المال لكي تحتفظ بحق التصويت. وتقوم إحدى اللجان بحساب النسبة المستحقة بناء على تقييمات مثل الناتج المحلي الإجمالي للدولة والديون الخارجية وحصة الفرد من الدخل القومي.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن الدولة العضو يمكن أن تفقد حقها في التصويت إذا فشلت في دفع “مبلغ يساوي أو يتجاوز المساهمة المستحقة عن سنتين سابقتين،” ما لم تظهر الدولة أن الظروف المتسببة في عدم قدرتها على السداد خارجة عن إرادتها.