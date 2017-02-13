في اتصال هاتفي بامير الحوازمة الدكتور جبريل ابراهيم يدين حادث الحجيرات وينقل تعازيه لاسر الضحايا

اجرى قبل قليل الدكتور جِبْرِيل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية اتصالا هاتفيا بالأمير عثمان بلال أمير الحوازمة والأستاذ عبدالجليل الباشا رئيس مجلس شوري الحوازمة معزيا ومترحما علي ارواح شهداء الحجيرات …

وطلب من الامير عثمان ان ينقل تعازيه الي اسر الضحايا و الى جميع اهله الحوازمة …

و أدان دكتور جِبْرِيل في اتصاله الحادث الذي راح ضحيته الابرياء من الرعاة العزل بدم بارد ….

مؤكدا حرص حركة العدل و المساواة علي علاقة مستقبلية ممتازة بك

ل مكونات جنوب كردفان و في مقدمتها كيان الحوازمة الذي ياتي منه امين اقليم كردفان بالحركة.

كما ثمن رئيس الحركة الصدي الطيب الذي قابل به كيان الحوازمة اطلاق سراح أسراهم لدى الحركة و أكد حرصها على تطوير العلاقة بينها و كيان الحوازمة على ذات النسق الذي تبني بها الحركة علاقتها مع بقية مكونات المجتمع السوداني.