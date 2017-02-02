قصة العروس السودانية مكة الطريفي مع ترامب … لا تصدق ولكنها حقيقية ؟

ثروت قاسم

1- مكة وترامب والبشير ؟

السبب الجذري وراء هذه القصة التي نحن بصددها في هذه المقالة ، تجده في المشروع الحضاري ، وسياسة التمكين التي تكون عموده الفقري .

بعكس ما يقول به بعض المفكرين ، لم يمت المشروع الحضاري ، بل هو حي يرزق ، يقتل الناس ويمشي بينهم في الاسواق .

سياسة التمكين التي هي عصب المشروع الحضاري إستخرجت أسوأ وأنتن بما في نفوس السودانيين . وكانت ثمارها التي نعرفها بها ، كما قال يسوع ، ان صار سودان المشروع الحضاري :

+ رابع افشل دولة في العالم .

+ خامس افسد دولة في العالم .

+ ثاني دولة في ا

لعالم لا تحترم الحريات .

+ ثالث دولة لا تحترم المقاضد الاسلامية في العالم .

+ سابع دولة لا تطبق الديمقراطية الحقيقية في العالم .

وتترى التشوهات .

ولكن دعنا نركز على قصة العروس السودانية مكة الطريفي ، ففيها آيات لقوم يتفكرون .

قال مؤسس وباني معجزة سنغافورة ، إن من اهم اسباب طفرة سنغافورة الاسطورية كان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب دوماً وأبداً ، وكان معيار الترقي في العمل هو العطاء حصرياً . ذلك النهج يعاكس سياسة التمكين راسياً ، فهي تضع رجل الولاء والثقة والطاعة العمياء في المكان غير المناسب ، فتكون النتيجة الفساد والفشل والاستبداد واخواتهن من مثالب .

حرمت سياسة التمكين صديقنا حمد النيل دفع الله من حلال معتوق في ولاية الجزيرة من اي وظيفة في مؤوسسات الدولة بعد تخرجه بمرتبة الشرف الاولى ، لانه لم يكن مؤتمراونطجي من اهل الولاء والثقة . فإضطر مُرغماً للهجرة للولايات المتحدة ، حسب توجيه الآية 97 في سورة النساء :

… أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا …

نجح حمدالنيل في العبور وتحقيق الحلم الامريكي بمؤهلاته ، وذكائه ، وجهاده ، و تحسينه وتجويده لعمله حسب الآية 195 في سورة البقرة :

… وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ …

فكر حمدالنيل في اكمال نصفه الحلو ، فجاء للسودان في يوم الجمعة 21 اكتوبر 2016 ، وعقد على بنت خالته . وشاركه اهله في حلال معتوق افراحه التي امتدت لايام وليالي ، نسي الناس معها وفيها مآسيهم وأتراحهم وعذاباتهم اليومية .

إنتهت ليالي الفرح الملاح ، وغادر حمدالنيل للخرطوم ، حيث أكمل اوراق عروسه مكة في القنصلية الامريكية في الخرطوم ، وهو الحامل للجواز الأمريكي ، وعروسه الحاملة للقرين كارد الامريكي .

عشية سفرهما لامريكا ، جاء الخبر ان والد مكة قد توفى نتيجة حادث حركة مروع في بيكة . اضطرت العروس مكة للرجوع الى الحلة للبقاء مع والدتها ، لتكملة الأربعين ، على الأقل . وسافر العريس حمد النيل وحيداً لامريكا لإرتباطه بعمله ، وهو لم يدخل على عروسه بعد .

جرت بعض المياه تحت الجسر .

في يوم الخميس 26 يناير 2016 سافرت العروس مكة في صحبة خالها للقاهرة ، ليشرف على تسفيرها لنيويورك من القاهرة على الطائرة المصرية .

في يوم السبت 28 يناير 2016 غادرت مكة القاهرة متوجة إلى نيويورك ، ورجع خالها في نفس اليوم من القاهرة للخرطوم .

في يوم الجمعة 27 يناير 2017 ، وقبل اقل من 24 ساعة من وصول مكة لمطار نيويورك ، اصدر ترامب امره التنفيذي بمنع السودانيين من دخول امريكا ، ضمن مواطني 6 دول اخرى .

عند مرورها على حاجز الجوازات في مطار كينيدي في نيويورك ، أحتجزتها شرطة المطار ، وساقوها إلى غرفة معزولة حيث بدأ إستجوابها ، ويديها في الكلابيش . سألوها عن القاعدة وداعش ، وما لم يرحم ربك من اسئلة غبية .

وكانت الطامة ، إكتشاف الشرطة لحجاب من الجلد كانت تلبسه مكة حول عضوها التناسلي للتبريك بذرية مباركة .

بدأ الشرطة في تعذيبها لإستنطاقها طيلة يومي السبت 28 والاحد 29 يناير 2017 ، وإكتشفوا بعد تحريات مطولة مع القنصلية الامريكية في الخرطوم ، إن مكة ( عنقالية ) ، ليس لها في القاعدة ولا في داعش من سبيل .

في يوم الثلاثاء 31 يناير 2017 ، ارجعت الشرطة العروس مكة إلى القاهرة ، وعريسها حمد النيل يرابط طيلة هذه الايام الاربعة خارج مطار كينيدي في انتظار الافراج عن عروسه . واخيراً اخبرته الشرطة في يوم الثلاثاء 31 يناير 2017 بترحيل مكة إلى القاهرة .

تلفن حمدالنيل لخال العروس مكة في معتوق لكي يسافر على عجل للقاهرة لاستقبال مكة ، بعد أن شرح له قوانين ترامب الفاشية .

وصلت مكة إلى القاهرة وهي جثة مهشمة نفسياً ، وصارت من الصدمة من الصم البكم الذين لا ينطقون .

قلتم أنى هذا ؟

قل هو من ابالسة الانقاذ الذين ارغموا حمد النيل على الهجرة بسياسات التمكين الشيطانية ، وبإباداتهم الجماعية التي وضعتهم على قائمة السبعة السوداء .

ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون . إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار .

2- تداعيات القمة الافريقية 28 على السودان ؟

في يوم الاثنين 30 يناير 2017 ، إتخذ إجتماع القمة العادية رقم 28 للإتحاد الافريقي ، المنعقد في اديس ابابا ، بمشاركة الرئيس البشير ، عدداً من القرارات ذات الصلة بالسودان ، نذكر منها:

اولاً :

+ إنتخب الإتحاد وزير خارجية تشاد موسى الفكي رئيساً لمفوضية الاتحاد خلفاً للدكتور زوما ، التي من المتوقع انتخابها هذه السنة رئيسة لحزب المؤتمر الوطني الافريقي في جنوب افريقيا في محل زوجها السابق والرئيس الحالي جاكوب زوما . وبعدها سوف تخلف زوجها في رئاسة جنوب افريقيا كالرئيسة الثالثة بعد مانديلا .

نظام ادريس دبي الاستبدادي في تشاد حليف لنظام البشير ، وبالتالي فمن المتوقع ان يكون رئيس الاتحاد الافريقي الجديد موسى الفكي ، وبالتالي مفوضية الاتحاد الافريقي داعمين لنظام البشير في مواجهة المعارضة .

نذير شوم ؟

ثم ان نظام بوتفليقة حليف نظام البشير هو رئيس مجلس السلم والامن الافريقي لهذه الدورة ، ومن اعضائه ال 15 بالإضافة للجزائر : تشاد

، يوغندة ، مصر ، بوروندي ، والكنغو … وكلها دول يحكمها طواغيت متحالفون مع الرئيس البشير .

كما انتخب الاتحاد الرئيس ألفا كوندي ، رئيس جمهورية غينيا ، رئيساً للاتحاد الأفريقي ، خلفاً للرئيس التشادي إدريس ديبي

.

ثانياً :

+ إنتخب الاتحاد رئيسة قطاع العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الاستاذة اميرة الفاضل مفوضة للشؤون الاجتماعية .

في المقابل ، لم ينتخب الاتحاد لمنصب مفوض الشؤون السياسية ، مرشح نظام البشير وكيل وزارة الخارجية السابق رحمة الله احمد عثمان ، وذهب المنصب لمرشح بوركينا فاسو

.

ثالثاً :

+ لم يطلب مبيكي من قمة الاتحاد المجتمعة كمجلس السلم والامن مناقشة ملف الحوار الوطني في السودان ، لان الامور معلقة منذ 6 شهور بعد توقيع تحالف قوى اعلان باريس على خارطة طريق مبيكي في اغسطس 2016 ، ورفض نظام البشير تفعيل الخارطة ، وتحفظه حتى على وساطة مبيكي ، بدعوى انتهاء الحوار بوثيقة 10 اكتوبر 2016 ، رغم توقيع النظام على الخارطة في مارس 2016 .

يستمر نظام البشير في رفض عقد اجتماع اديس ابابا التحضيري ، وبالتالي تفعيل خارطة طريق مبيكي ، الإجتماع التحضيري الذي يقود للمؤتمر الدستوري الجامع في الخرطوم ، والذي يقود بدوره لتكوين حكومة انتقالية تشرف على انتخابات جديدة ، ووضع دستور انتقالي جديد .

رابعاً :

+ في زيارته الاخيرة للخرطوم في يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 ، طلب نظام البشير من مبيكي ان يحصر وساطته في عقد مفاوضات بين النظام والجبهة الثورية ( وإستبعاد حزب الأمة ) ، بهدف نزع سلاح قوات الجبهة ، وتسريح مقاتليها ، ودمجهم في الجيش السوداني ، وتحويل مكونات الجبهة الثلاثة لاحزاب سياسية كحزب التجاني السيسي ، وحزب ابوقردة ، وحزب دبجو … بهدف تصفية العمل المسلح الدفاعي ، والتحضير لإنتخابات ابريل 2020 .

خامساً :

+ في هذا السياق ، يخطط الاتحاد الاوروبي لتدشين مبادرة جديدة للحوار ، لبدء عملية تفاوض بين نظام البشير والحركة الشعبية الشمالية ( مع إستبعاد حركات دارفور المسلحة وإستبعاد حزب الامة ) ، كمواصلة للمبادرة الالمانية ، ومواصلة لتفعيل اتفاقية السلام الشامل بين الحركة الشعبية الام ونظام البشير ، الموقعة في يناير 2005 .

هل ينجح الاتحاد الاوروبي في إعادة الحياة لإتفاقية السلام الشامل ، وهي رميم ؟

ولكن ما هو موقف الحركة الشعبية الشمالية من الحوار مع نظام البشير ؟

3- بيان الحركة الشعبية الشمالية ؟

في يوم الاثنين 30 يناير 2017 ، أصدرت الحركة الشعبية الشمالية بياناً للناس اعلنت فيه إنها لن تتحاور مع ( لجنة تنفيذ مخرجات حوار قاعة الصداقة ) التي تتكون من نظام البشير وحلفائه ، ومنهم مؤخراً السيدان مبارك المهدي والطيب مصطفى . وبررت الحركة قرارها بتمسكها بقرار تحالف قوى نداء السودان في اجتماعه في باريس المنتهي في يوم الجمعة 20 يناير 2017 ، والذي يدعو لتوفير الحريات ، كشرط من شروط بناء الثقة ، التي تشمل ايضاً وقف الحرب وإنسياب الإغاثات الانسانية ، قبل الإستمرار في عملية الحوار مع نظام البشير .

في سياق مطلب الحركة توفير الحريات ، نشر مركز «ليجا توم» البريطانى دراسة اجراها لعام 2016 فى ١٤٩ دولة فى العالم حول مؤشر الحريات الشخصية ، ضمن مؤشرات اخرى في مجال الاقتصاد ، والمشاركة السياسية ، والممارسة الديمقراطية ، وسلطة القانون، وجودة التعليم .

كان ترتيب السودان حسب مؤشر الحرية الشخصية لعام 2016 هو ثاني الطيش ، بعد الطيش افغانستان .

كان سقوط سودان حميدتي في مادة الحريات الشخصية سقوطاً مدوياً ، وعلى مستوى العالم .

اصبح الانسان السوداني ً مشوهاً ومُدمرا بعد ان خسر أعز ما يملك الانسان … الحرية الشخصية .

إذن الحركة على حق في موقفها عدم الدخول في حوار مع النظام قبل توفير الحريات التي إغتصبها النظام ، كما تؤكد دراسة مركز «ليجا توم» البريطانى المذكورة أعلاه

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