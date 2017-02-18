كيف صار الفريق طه عثمان كيسنقر السوداني ويساعد في تأسيس حلف ناتو شرق اوسطي جديد لتدمير ايران ؟

ثروت قاسم

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1- صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ؟

في يوم الاربعاء 15 فبراير 2017 ، تشرت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ، تقريراً عن التحولات الجيوستراتيجية في منطقة الشرق الاوسط ، التي سوف تقلب عاليها سافلها ، وتقلب التموضعات الحالية رأساً على عقب .

تجد التقرير الكامل على الرابط

ادناه :

https://www.wsj.com/articles/u-s-middle-east-allies-explore-arab-military-coalition-1487154600

حسب التقرير ، تخطط ادارة ترامب لاقامة حلف ناتو جديد في الشرق الاوسط ضد ايران وحزب الله والاخوان المسلمين وحركات الاسلام الراديكالي من امثال داعش والقاعدة ، وحسب التصنيف الامريكي والعربي ، حماس وحزب الله والاخوان المسلمين .

المهم في هذا الحلف الجديد إنه يعتبر أن أي اعتداءٍ على دولة في الحلف ، هو اعتداء علي بقية الدول في الحلف ، كما في حلف ناتو سيد الاسم لشمال الاطلسي .

مثلاً أي إعتداء على السودان العضو في الحلف هو إعتداء على إسرائيل والولايات المتحدة .

يحتوي تحالف ناتو الجديد على المكونات الاربعة الاتية :

اولاً :

+ إدارة ترامب .

· سوف تقدم ادارة ترامب للناتو الشرق اوسطي المعلومات الاستخبارية وتحديد اهداف العدو ، والتدريب للقوات العربية المشاركة في الحلف .

· سوف لن تقدم ادارة ترامب قوات امريكية على الارض للحلف .

· سوف تعمل ادارة ترامب على تجميد مشروع جاستا في الكونغرس ، وهو المشروع الذي يسمح لأهالي ضحايا أحداث “11 سبتمبر” بمقاضاة السعودية والامارات والسودان ، لإغراء هذه الدول بالإنضمام للحلف .

· سوف تعلن ادارة ترامب جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية لاغراء مصر بالانضمام للحلف .

· سوف تجمد إدارة ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الشرقية ، على الاقل لحين إكتمال بناء الحلف ، لإغراء الدول العربية ، وخاصة الاردن ، بالمشاركة في الحلف .

ثانياً :

+ إسرائيل .

· سوف تعمل اسرائيل على لجم التوسع في بناء مستوطنات اضافية ، لتضمن مشاركة الدول السنية العربية في الحلف ، على الاقل حتى تدمير الحلف لدولة ايران وحزب الله وحماس .

· سوف لن تقدم اسرائيل قوات اسرائيلية على الارض للحلف .

· سوف لن تقوم اسرائيل بتدريب القوات العربية المشاركة في الحلف .

ثالثاً :

+ تركيا .

· سوف تقدم تركيا قوات تركية على الارض للحلف ، وقواعدها الجوية العسكرية لطائرات الحلف ، كما سوف تقوم بتدريب القوات العربية المشاركة في الحلف .

· سوف تتوقع تركيا من ادارة ترامب تسليمها الداعية التركي فتح الله قولان ، كجزرة مقابل مشاركتها في الحلف .

رابعاً :

+ الدول السنية العربية وتشمل في المرحلة الاولى السعودية والامارات ومصر والاردن والسودان .

· سوف تقدم هذه الدول قوات ارضية للتحالف ، وتتعهد الدول الخليجية بتمويل نشاطات الحلف .

· في اطار تاسيس هذا التحالف الجديد ، يقوم كيسنجر السوداني الفريق طه عثمان بجولات مكوكية بين القاهرة والرياض لإبرام مصالحة بين البلدين الشقيقين .

في يوم الخميس 16 فبراير 2017 ، غادر كيسنقر السوداني القاهرة على متن طائرة اماراتية خاصة في طريقه للرياض لمقابلة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ووالده خادم الحرمين الشريفين .

سوف يقدم السودان كتيبة من الفين جندي سوداني للحلف الجديد ، كدفعة اولى ، وبتمويل كامل من دولة الامارات ، كبديل لقوات

Blackwater Worldwide Private Company of Erik Prince

الرجاء التكرم بمراجعة الرابط ادناه :https://www.nytimes.com/2015/11/26/world/middleeast/emirates-secretly-sends-colombian-mercenaries-to-fight-in-yemen.html?_r=0من المتوقع ان يقابل كيسنقر السوداني في الرياض خلال المتبقي من شهر فبراير 2017 الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الامريكي ، الملقب بالكلب السعران

Mad Dog

للتنسيق حول تاسيس حلف ناتو الشرق اوسطي ومشاركة السودان في الحلف ، بالتمهيد لإبرام مصالحة بين السعودية ومصر ، وتقديم الجزء الاكبر من القوات البرية المشاركة في الحلف .

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تابعوا جولات كيسنقر السوداني ، الذي صار شخصية عالمية ، خصوصاً بعد افول نجم الجنرال مايك فلين ، رئيس مجلس الامن القومي الامريكي ، الذي كان يناصبه العداء .

2- طلع البدر علينا .

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في يوم الثلاثاء 14 فبراير 2017 ، طلع البدر علينا في الخرطوم ، بالقدوم الميمون للانسان العظيم الدكتور محمد المنصف المرزوقى ، وإفتتاحه الدورة السابعة لجائزة الطيب صالح العالمية للابداع الكتابى.

تعرف يا حبيب ، ان الرئيس المنصف ، كان رئيس جمهورية تونس من 13 ديسمبر 2011 وحتى 31 ديسمبر 2014 ، بعد إنتصار اول ثورة ربيع عربي في العالم العربي .

في يوم ، قال الطيب صالح ، وهو يختزل سيرة ومسيرة السيد الإمام الوطنية والفكرية الباذخة :

الصادق المهدي … آخر العمالقة .

ولو كان العملاق الطيب صالح بيننا اليوم ، لأضاف الرئيس المنصف المرزوقي للسيد الإمام كآخر العمالقة .

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