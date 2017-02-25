كيف نصب الفريق طه عثمان الحسين سلفه الفريق هاشم عثمان الحسين وزيراً للداخلية ؟

ثروت قاسم

1- الفريق طه عثمان الحسين والفريق هاشم عثمان الحسين ؟

الفريق طه عثمان الحسين والفريق هاشم عثمان الحسين ليسا اشقاء ، ولا اخوان ، رغم تطابق اسمي الوالد عثمان والجد الحسين ، واللقب المهني الفريق . هناك متشابهات اخرى ، تجعل منهما وجهان لعملة واحدة .

نشير لسبعة من هذه المتشابهات ، مثالاً وليس حصراً ، في النقاط التالية :

اولاً :

يحظى كل منهما بحب ودعم الحا

جة الفضلى هدية محمد زين والدة الرئيس البشير ، التي لا يعصي لها الرئيس البشير امراً .

هذا المؤهل يجعل كل واحد منهما وكانه منصور بروح القدس ، ومن يرش اياً منهما بالماء ، سوف يرشه الرئيس البشير بالنار .

ثانياً :

يعتبر كل واحد منهما انه ابن الرئيس البشير غير البيولوجي ، ويحمل له طاعة عمياء ، ويموت في سبيل الدفاع عنه . ويبادلهما الرئيس البشير نفس الشعور الابوي الحنون .

يتميز الفريق هاشم على الفريق طه بانه تربطه قرابة دم بالرئيس البشير .

يتميز الفريق طه على الفريق هاشم بأن كل اموال الرئيس البشير في بنوك الخارج مسجلة باسم الفريق طه .

كشفت صحيفة القارديان البريطانية المحترمة ان الرئيس البشير يمتلك على 9 بليون دولار في بنوك لندن وحدها ، حسب تسريبات مراسلات ويكيليكس البنكية ، كما يظهر في الرابط ادناه :

https://www.theguardian.com/world/2010/dec/17/wikileaks-sudanese-president-cash-london

وكذلك كل عقارات الرئيس البشير في الخارج مسجلة باسم الفريق طه ، حتى لا تتم مصادرتها والاموال في تفعيل لامر قبض محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير .

في المحصلة ، صار الرئيس البشير رهينة في ايادي الفريق طه ، وإنقلب السحر على الساحر .

إياك إياك أن تهبش الفريق طه ، وإلا اصابتك نيران الرئيس البشير بشواظ حارقة .

ثالثاً :

الفريق طه والفريق هاشم من قبيلة واحدة هي قبيلة الجعليين ، ومن منطقة واحدة هي منطقة شندي ، وبالتالي تربطهما عصبيات قبلية وجهوية هي الاقوى في سودان الانقاذ ، الذي احيى القبلية والجهوية … وبالطبع ينحدر الرئيس البشير من نفس المنطقة ونفس القبيلة ، وإن كان البعض يقول إنه من البديرية الدهمشية .

رابعاً :

عمل الفريق هاشم مديراً لمكتب الرئيس البشير لمدة 10 سنوات من عام 2000 إلى عام 2009 ، حين تمت ترقيته ليصير المدير العام لجهاز الشرطة . وهو نفس الموقع الذي يحتله الفريق طه حالياً .

خامساً :

يدعم الفريق هاشم ، كما الفريق طه ، مليشيات حميدتي دعماً مطلقاً ، وبغير حدود .

سادساً :

للأسف تحوم حول الفريق طه والفريق عثمان تهم موثقة بالفساد المالي تشيب لها الولدان .

سابعاً :

كل واحد منهما جعلي يعدي يومه خنق ، وتجري في عروقه دماء المك نمر للثار والإنتقام ضد من يتخيل انه يناصبه العداء ، او حتى يقف في طريقه المهني او الشخصي .

هل تذكر قصة المهندس احمد ابوالقاسم ، وكيف حرش الفريق طه مليشيات حميدتي ضده ، فأعطوه علقة ساخنة ، كادت تودي بحياته ، لمجرد ملاسنة بينه وبين الفريق طه في مناسبة إجتماعية .

وهل تذكر كيف امر الفريق هاشم بحبس اللواء عبدالحفيظ صالح ، مدير عام الجمارك ، وأمر بتقديمه لمحكمة شرطة غير إيجازية، بما قد يشمل سجن اللواء وعزله من وظيفته ، فقط لأن اللواء عبدالحفيظ لم يسمع كلام الفريق هاشم .

إذن الفريق طه والفريق عثمان وجهان لعملة واحدة بحق وحقيق ، بل هما تؤامان في السلوكيات والمرجعيات الاخلاقية .

2- ترشيح الفريق طه للفريق هاشم وزيراً للداخلية .

حسب التعديل الدستوري في يناير 2017 ، صارت مليشيات حميدتي قوات نظامية ، وتتبع للفريق طه مباشرة . تغوص مليشيات حميدتي للفريق طه وتعمل له عملاً دون ذلك ، كما شياطين الانس والجن للنبي سليمان ، في زمن غابر .

في يوم الاثنين 20 فبراير 2017 ، والرئيس البشير والفريق طه في الامارات ، غادرت عدة طائرات شحن هيركوليز ضخمة امريكية مطار نيالا وهي تحمل 3 الف من مليشيات حميدتي في طريقها للجانب السعودي من الحدود السعودية – اليمنية لحماية الحرمين الشريفين من هجمات الحوثيين البغاة ، ولجنوب اليمن لمساندة القوات الاماراتية في حربها ضد الحوثيين .

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