لم يبق إلا الحل الثاني وهو الإنتفاضة الشعبية السلمية غير المستنصرة بالأجنبي .

الحلقة الثانية ( 2- 6 )

ثروت قاسم

1- مقابلة ( عجال لاقت ) .

في يوم الاربعاء 6 اغسطس 2014 ، غادر السيد الامام الخرطوم متوجهاً إلى باريس ، وبقي في الخارج متنقلاً بين عواصم الدنيا في خدمة قضية السودان النبيلة حتى دخوله الخرطوم يوم الخميس 26 يناير 2017 ، بعد سنتين و5 شهور و21 يوما … اي 903 يوماً قضاها في هجرته الطوعية الوطنية خارج السودان .

دخل السيد الامام الخرطوم ، وهو يرى أهل السودان مجهدين متعبين بعد طول سباحة في الجبل ، وتسلّق في البحر ، كما يقول المثل العربي .

والهدف ان يعيدهم سيرتهم الاولى في الديمقراطية الثالثة قبل إنقاذ

هم بواسطة الابالسة ، عندما كانوا كما باقي خلق الله يسبحون في البحر ، ويتسلقون في الجبل .

في يوم الخميس 26 يناير ، إستقبل الشعب السوداني ، بجميع طوائفه ، السيد الإمام إستقبال الفاتحين . القى السيد الامام امام الحشود الهادرة كلمة مؤثرة ، بدأها قائلاً :

قابلني أهلي مقابلة ( عجال لاقت ) .

فضيلة الاستاذ العالم عبدالمحمود ابو ، حامل أختام هيئة شؤون الانصار ، يشرح لنا عبارة ( عجال لاقت ) .

قال :

(عجال لاقت ) مثل عند أهلنا البقارة . عندما تعود البقر من السرحة في المساء ، وأبناؤها العجال ( العجول ) تكون منتظرة قدومها بفرحة وشوق؛ فعندما ترى العجال امهاتها تسرع لملاقاتاتها وهي تقفز فرحة ، وأمهاتها كذالك تلاقيها بنفس الفرحة ، مصحوبة بحركات درامية جميلة.

يكثر السيد الامام من إستعمال آيات القران ، وكذلك الأمثال الشعبية ، في احاديثه وتشبيهاته ، وإختزاله للأمور المعقدة في بضع كلمات ، ليقرب الصورة للقارئ الكريم .

ومهمتنا هي شرح حروف السيد الامام حتى يفهمها ويستوعبها العامة .

يواصل السيد الامام في كلمته ، ويقول :

( من المحبة التي في كياننا … جعلناها صيغة المخاطبة ) .

نعم … كما درج الامام الاكبر عليه السلام في مخاطبة انصاره وغيرهم من المواطنين السودانيين بكلمة ( الحبيب ) أو ( الحبيبة ) ، فقد جعل الانصار كلمتي ( الحبيب ) أو ( الحبيبة ) صيغة للمخاطبة .

وعليه إذا خاطبك أنصاري ب ( يا سيد ) أو ( يا استاذ ) ، فافهم يا حبيب ، إنه يضع بينك وبينه سداً لأمر في نفسه ؟

والانصاري ، من بعد ومن قبل ، لا يقول للناس إلا حُسناً .

الانصار … هؤلاء قوم تجرى المحبة في عروقهم مجرى الدم ، يحبون الله ، ويحبهم الله . لا يقولون للناس إلا حُسناً .

هؤلاء قوم ( رضي الله عنهم ، ورضوا عنه ) .

هؤلاء قوم من ( الخاشعين الذين يظنون إنهم ملاقو ربهم ، وإنهم إليه يرجعون ) .

نعم … الأنصار قوم من ( الذين آمنوا ، ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ، اولئك لهم الامن ، وهم مهتدون ) .

في يوم الجمعة 27 يناير ، قام السيد الامام باداء الواجبات الاجتماعية ، التي تفرضها مرجعياته السودانية ، من فواتح ، وتهاني ، وعيادة للمرضى .

في يوم السبت 28 يناير ، إستقبل السيد الإمام سفراء الدول المعتمدين في الخرطوم ، ونورهم بخلفيات دخوله الخرطوم ، وما ينوي عمله ، خصوصاً في إقناع النظام بالإحتكام لخارطة طريق مبيكي ، كخارطة ومرجعية حصرية للحوار الوطني الجاد بمستحقاته ، الذي يقود للسلام الشامل العادل ، والتحول الديمقراطي الكامل .

2- كرامات السيد الامام ؟

في الحلقة الاولى من هذه المقالة ، إستمحنا القارئ الكريم في إطلاق صفة ( الكرامات ) على بعض إنجازات السيد الامام ، غير العادية ، خلال هجرة ال 903 يوماً .

هذه الكرامات التي فجرها السيد الامام خلال هجرة ال 903 يومأ كثيرة ، ولا يمكن الإحاطة بها جميعها في هذه المقالة . ولذلك فسوف نشير ، مثالاً وليس حصراً ل 14 من هذه الكرامات ، في هذه المقالة من 6 حلقات .

في الحلقة الاولى من هذه المقالة ، استعرضنا كرامتين من كرامات السيد الإمام .

ونواصل في هذه الحلقة الثانية إستعراض الكرامة الثالثة والكرامة الرابعة من كرامات السيد الإمام .

3- الكرامة الثالثة ؟

قلنا في الحلقة الاولى من هذه المقالة ان السيد الامام تحفظ على بعض بنود ميثاق الفجر الجديد الذي اعتمدته الجبهة الثورية في كمبالا في يوم السبت 5 يناير 2013 ، وطلب مقابلة قادة الجبهة الثورية في كمبالا لمراجعتهم في الأمر .

لعدة اسباب لا علاقة لها بالسيد الامام ، لم يتمكن السيد الامام من السفر إلى كمبالا . ولكنه لم ييأس ، بل صابر ورابط وجاهد في سبيل الفلاح في لقاء قادة الجبهة الثورية ، كما امرته الاية 200 في سورة آل عمران :

( يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) .

إقترح السيد الامام باريس مكاناً بديلاً للقاء ، ووافق قادة الجبهة الثورية على لقاء السيد الإمام في باريس ، وهم يجهلون مقاصده .

في يوم الاربعاء 6 اغسطس 2014 ، غادر السيد الامام الخرطوم إلى باريس لمقابلة قادة الجبهة الثورية ، ليراجعهم في بنود ميثاق الفجر الجديد المتعلقة بالخيار العسكري الهجومي ، ومبدأ تقرير المصير لدارفور والمنطقتين .

هذا هو السبب ( الحصري ) وراء خروج السيد الامام من الخرطوم في يوم الاربعاء 6 اغسطس 2014 .

بقي السيد الامام في الخارج 903 يوما متواصلة لإكمال بعض المهام المتعلقة بقضية السودان النبيلة ، وببعض القضايا الاقليمية في اطار منتدى الوسطية العالمي الذي يترأسه ، وبعض القضايا الدولية المتعلقة بنادي مدريد السياسي ، وليس الرياضي كما تخيل بعض ساسة نظام الانقاذ .

لم يتخذ السيد الامام اي قرار شخصي في مدة وطول فترة بقائه خارج السودان ، وفي موعد رجوعه للخرطوم .

في هذا الموضوع ، كان السيد الامام في ايادي قادة حزب الامة ، وكبار رجالات كيان الانصار ، وقادة تحالف قوى نداء السودان .

هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ؟

ننقل ادناه نص الفقرة الخامسة في البيان الختامي لاجتماع المجلس القيادي لتحالف قوى نداء السودان ، الصادر في باريس يوم الجمعة 20 يناير 2017 :

خامساً: عودة السيد رئيس حزب الأمة القومي للبلاد

ناقش المجلس عودة رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي للبلاد , حيث ثمن المجتمعون على الدور الكبير الذي لعبه في توحيد المعارضة وبناء جسور الثقة بين مكوناتها, وفي هذا السياق فقد أعلنت قوى نداء السودان بعد نقاش مستفيض عن كامل دعمها لقرار العودة للداخل ووضع المجلس خطة للعمل التعبوي والسياسي لتحالف نداء السودان تبدأ بعودة الإمام في السادس والعشرين من يناير الجاري, مؤكدين على أنه سيشكل إضافة كبيرة للحراك الجماهيري المتصاعد من أجل تحقيق أهداف نداء السودان .

إنتهى الإقتباس .

ادعوك لتدبر الفقرة التي تخرس المتخرصين ، والتي تقول نصأً :

( ثمن المجتمعون على الدور الكبير الذي لعبه في توحيد المعارضة وبناء جسور الثقة بين مكوناتها ) .

توحيد المعارضة وبناء جسور الثقة بين مكوناتها … هذه هي الكرامة الثالثة من كرامات السيد الامام ، وهو في هجرة ال 903 يوماً .

وهذه هي قصة خروج السيد الامام من الخرطوم يوم الاربعاء 6 اغسطس 2014 .

3- االكرامة الرابعة ؟

التقى السيد الامام قادة الجبهة الثورية في باريس في يومي الخميس 7 والجمعة 8 اغسطس 2014 .

بعد يومين فقط من المحادثات حدثت المعجزة … التي تحاكي مائدة يسوع ، وعصا موسى !

نجح السيد الإمام في اقناع قادة الجبهة الثورية بنبذ الخيار العسكري الهجومي ، ونبذ مبدأ تقرير المصير لدارفور والمنطقتين ، وتم تضمين ذلك في إعلان باريس .

في يوم الجمعة يوم 8 شهر 8 سنة 2014 ، صدر اعلان باريس بين حزب الامة والجبهة الثورية .

وما ادراك ما إعلان باريس ؟

ذلك هو النصر المبين للأجندة الوطنية التي إبتدعها السيد الإمام .

تضمن إعلان باريس حلين ، لا ثالث لهما ، للقضية الوطنية :

+ الحل الاول هو الحوار الوطني الجاد بمستحقاته ، وصولاً للتحول الديمقراطي الكامل .

ودع اعلان باريس الخيار العسكري الهجومي ومبدأ تقرير المصير لدارفور والمنطقتين ، المتضمنتين في ميثاق الفجر الجديد .

وإذا تعنت قادة النظام ، و ( جعلوا أصابعهم في آذانهم ، واستغشوا ثيابهم ، وأصروا واستكبروا استكباراً ) ، لا يكون اما إعلان باريس غير …

+ الحل الثاني وهو الإنتفاضة الشعبية السلمية غير المستنصرة بالأجنبي .

لاهمية ومحورية إعلان باريس ، يكفيك ان تعرف ، يا حبيب ، إن المهندس الطيب مصطفى ، العدو اللدود للسيد الامام ، قد طالب الدولة السودانية ان تكرم السيد الامام بالنياشين وانواط الانجاز الوطني لنجاحه في إبرام إعلان باريس .

إعلان باريس … هذه هي الكرامة الرابعة من كرامات السيد الامام ، وهو في هجرة ال 903 يوماً .

وكفى بنا حاسبين .

وحتى لا نبخس الناس اشياءهم ، نعترف بالدور المفصلي الذي لعبته الدكتورة مريم المنصورة في إنتاج وإخراج وكتابة سيناريو فيلم ( إعلان باريس ) . وكان جزاؤها كما سنمار ، فقد تم إعتقالها في المطار في الخرطوم وهي عائدة من باريس ، تلوح في يديها بإعلان باريس .

بعدها ، بدأ السيد الامام غاراته الدبلوماسية في رياح الدنيا الاربعة ، ( كأنه موكل بفضاء الله يذرعه ) ، و مبشراً بإعلان باريس ، وداعياً مكونات المعارضة الاخرى لدعمه والانضمام الى تحالف قوى اعلان باريس .

خلال أغسطس 2014 ، التقى السيد الامام في القاهرة بوزير الخارجية المصرية ، و أمين عام الجامعة العربية ، وسفراء الترويكا والاتحاد الاوروبي ، ونورهم بإعلان باريس .

إستمر السيد الامام في غاراته الدبلوماسية فزار أديس ابابا حيث نور مبيكي ، ومجلس السلم والامن الافريقي بإعلان باريس ، وكذلك رئيس الوزراء الاثيوبي . واستمرت غارات السيد الامام فشملت برلين ، ومدريد ، وابوظبي ، والرياض ، وعمان ، ولاغوس ، من بين عواصم أخرى .

وتوالت الانجازات .

نواصل مع كرامات السيد الامام في الحلقة الثالثة من المقالة …

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