مؤتمر رؤساء وممثلي الجاليات السودانية بالخارج يختتم أعماله ويصدر بيانه الختامي

مراجعة سياسة قبول ابناء المغتربين بالجامعات والاعفاءات الجمركية ابرز توصيات المؤتمر

اختتم اليوم الاربعاء مؤتمر رؤساء وممثلي الجاليات السودانية بالخارج الذي نظمه جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج برعاية السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية في الفترة من 20 __ 22 فبراير الجاري تحت شعار( المغتربون تاريخ مشرف وعطاء مستمر ) ، اختتم أعماله وأصدر بيانه الختامي و توصياته .

ووجد المؤتمر اهتماما ومشاركة واسعة وشارك في جلساته أكثر من مائتي مشا

رك من رؤساء وممثلي الجاليات السودانية بالخارج من خمسين دولة إضافة إلى قادة وممثلي الأجهزة والجهات ذات الصلة بالداخل .

هذا وقد ركزت توصيات المؤتمر على خمسة محاور تمثلت في اقتصادات الهجرة، قضايا وهموم المغتربين، الدبلوماسية الرسمية والشعبية، قضايا الإعلام الموجه للمغتربين والحوار المجتمعي و أوصى المؤتمر بالتدريب النوعي لبناء قدرات العمالة السودانية لرفع كفاءتهاوتطوير مؤسسات تحويل مدخرات المهاجرين والمغتربين ، وانشاء بنك المغتربين وتعميم الاستفادة من مدخرات السودانيين بالخارج بسياسات تشجيعية مجزية ومراجعة سياسات قبول أبناء المغتربين بمؤسسات التعليم العالي السودانية والتوسع في إنشاء المدارس السودانية بالخارج وتطبيق نظام التأمين الاجتماعي والصحي ومراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية وتعزيز دور آلية حماية السودانيين بالخارج إضافة إلى تكوين اللجان المشتركة مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ توصيات المؤتمر والتنسيق بين الدبلوماسية الرسمية والشعبية وتفعيل الإعلام الموجه للمغتربين والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتخصيص بر امج موجهة للمغتربين في برامج الإعلام المختلفة وتعزيز ودعم مخرجات الحوار الوطني و المجتمعي من قبل الكيانات والتأكيد على دور المجلس الأعلى للجاليات في الحوار المجتمعي والتعريف به مع اضافة أعضاء من المجلس للجنة الحوار المجتمعي إضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى شملت قضايا وهموم السودانيين. بالخارج .

وتقدم أعضاء المؤتمر بالتهنئة للسيد رئيس الجمهورية بمناسبة قرار رفع الحظر الاقتصادي عن السودان وأعلنوا استعدادهم لدعم الحوار الوطني و المجتمعي مشيدين وشاكرين لقيادة الدولة ممثلة في نائب ومساعد رئيس الجمهورية ووزير مجلس الوزراء والوزراء والولاة ووزراء الدولة وقيادات القوات النظامية والخدمة المدنية وأجهزة الصحافة والإعلام والأمين العام لجهاز المغتربين والعاملين بالجهاز على رعايتهم ودعمهم للمؤتمر .

الجدير بالذكر أن المؤتمر قد أعاد الثقة في الدكتور إبراهيم أحمد البحاري رئيسا للمجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج .

إلى ذلك عقد الأمين العام لجهاز المغتربين لقاء موسعا بجهاز المغتربين اليوم مع المشاركين في المؤتمر ناقش خلاله قضايا وهموم الجاليات السودانية بالخارج واللوائح التي تنظم عملها والعلاقة بين الدبلوماسية الرسمية والشعبية وضرورة التنسيق بينهما من أجل تحقيق مصالح السودانيين بالخارج والوطن .