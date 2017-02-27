ما رأيك في ترشيح اوباما رئيساً للسودان لفترة إنتقالية ، ليحل مشاكله المدمرة ؟

ثروت قاسم

1- اقوان الرئيس البشير في شباك المعارضة ؟

في المباريات الرياضية لا يُحسب الفوز لفريق على آخر باللعبة الحلوة ، وكل ما تحمل كلمة حلوة من معان ، وإنما بتسديد الاهداف ، التي تظل المرجعية الحصرية للفوز .

تلعب المعارضة لعبة حلوة ونظيفة ، ويلعب الرئيس البشير لعبة كلها سرقات وفاولات وكروت حمر . ورغم ذلك سجل الرئيس البشير مؤخراً عدة أهداف في شباك المعارضة مقابل لا شئ من المعارضة . بل سدد بعض هدافي المعارضة عدة اهداف في شباك فريقهم ، ومنها الاهداف التي سجلها القائد مني اركو مناوي بهجومه الظالم الباغي على السيد الامام ، الذي ينافح آناء اللي

ل وأطراف النهار ، وفي اربع رياح الدنيا عن قضية القائد مناوي وقضية السودان النبيلة . وفي هذه الحالة كما في حالات كثيرة سابقة ، لم يكن جزاء الاحسان الإحسان ، بل برهن القائد مناوي ان الحسنة فيه ، كالشره في القندول ، بمعني إتق شر من احسنت اليه .

امرت الآية 45 والآية 48 في سورة الطور السيد الامام بتجاهل من يؤذونه ويظلمونه دون وجه حق ، وبالصبر عليهم ، فانه تحت اعينه سبحانه وتعالى ، فقالت :

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون … وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا .

كما قلنا ، سجل الرئيس البشير عدة أهداف في شباك المعارضة ، نذكر منها ، مثالاً وليس حصراً ، ثلاث اهداف ادناه :

+ الهدف الاول كان وسام زايد من الطبقة الاولى ، الذي يعني ان الرئيس البشير صار التابع والابن المدلل لملوك وامراء وشيوخ الخليج ، وبالتالي الأبن المدلل للجامعة العربية ، ولمنظمة التعاون الاسلامي . ولإدارة ترامب وإسرائيل .

وسام زايد قطعاً ليس كبردة اديس ابابا الحمراء التي إشتراها الرئيس البشير بدراهم معدودة … 15 الف دولار مما تعدون .

+ الهدف الثاني كان وضع الرئيس البشير في القائمة البيضاء لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ، رغم ان اسمه لا يزال في القائمة الارهابية السوداء لوزارة الخارجية الامريكية .

نتيجة الاحباط والشعور بالياٍس ، اقترح بعض الشباب ترشيح اوباما ليكون رئيساً للسودان ، في مكان الرئيس البشير ، حتى يجتاز به المرحلة الصعبة الحالية ، ثم تعود المياه إلى مجاريها .

فهل من مثن ؟

+ الهدف الثالث ، والأهم ، كان نجاحه في وضع مبيكي والترويكا في جيبه الشمال ، خصوصاً بخصوص مآلات الحوار الوطني ، وخصي قرارات مجلس السلم والامن الافريقي ، وخارطة طريق مبيكي ، و ( شعور ) الرئيس البشير بأنه قد حسم الأمر بخصوص الحل التفاوضي والعسكري لصالحه ، ويمكن للمعارضة ان تبل خارطة طريق مبيكي وتشرب مويتها ، رغم ان الرئيس البشير قد وقع عليها ، وإلتزم بإنفاذها في مارس 2016 .

ولكن الرئيس البشير من الذين يقولون ما لا يفعلون ، ويؤشرون شمال ويلفون يمين ، ومن الذين يقولون على الله الكذب وهم يعلمون .

نقطة على السطر . اقلب الصفحة .

2- خلفيات الهدف الثالث ؟

دعنا نحرر خلفيات الهدف الثالث في النقاط ادناه :

اولاً :

لا يستطيع حتى مكابر ان ينكر ان السيد الامام كان من ابتكر فكرة الحل التفاوضي عبر آلية الحوار الوطني ، وظل يردد كوديسة جنوب افريقيا سنين عددا .

في اغسطس 2013 ، عند زيارة الرئيس البشير للسيد الامام في منزله ، طرح السيد الامام فكرة الحل التفاوضي القومي للمسألة السودانية عبر الحوار الوطني .

بعد هبة سبتمبر 2013 ، وفي يناير 2014 ، إستجاب الرئيس البشير لمناشدة السيد الإمام ، ودشن حوار الوثبة .

في اغسطس 2014 ، نجح السيد الامام ، في اقناع الحركات المسلحة بإعتماد الحل التفاوضي عبر الحوار ، و نبذ الخيار العسكري الهجومي ، ونبذ مبدأ تقرير المصير ، كما جاء في إعلان باريس .

في ديسمبر 2014 في اديس ابابا ، نجح السيد الامام مع آخرين في تكوين تحالف قوى نداء السودان ، كتحالف معارض عريض يؤمن ويعمل على إنفاذ الحل التفاوضي عبر الحوار .

اقنع السيد الامام مجلس السلم والامن الافريقي ومبيكي بفكرة الحل التفاوضي عبر الحوار . في اجتماعيه 456 و539 ، إعتمد مجلس السلم والامن الافريقي عملية الحوار ، كآلية حصرية للحل التفاوضي ، تبدأ بإجتماع اديس ابابا التحضيري ، وثناه مجلس الامن الدولي .

كما اقنع السيد الامام الترويكا والايقاد باعتماد الحوار ، كآلية حصرية للحل التفاوضي .

في يوم الاربعاء 22 فبراير 2017 نشر الكاتب الكبير محجوب محمد صالح مقالة بعنوان ( ماذا يدور وراء الكواليس حول التسوية السياسية ) ، لم يشر فيها لمجهودات السيد الامام في تدشين واستدامة الحوار الوطني … لذا لزم التنبيه ، حتى لا نبخس الناس اشياهم .

ثانياً :

في يوم الخميس 26 يناير 2017 ، القى السيد الإمام كلمة جامعة في جموع مستقبليه في امدرمان ، أشار فيها إلى 8 محطات لعملية الحل التفاوضي عبر الحوار الوطني ، تتبع كل محطة المحطة السابقة لها ، او تتزامن معها ، حتى الوصول للمحطه الثامنة النهائية وهي محطة السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل .

نختزل هذه المحطات الثمانية ادناه ، للتذكير ، فآفة حارتنا النسيان :

+ المحطة الاولى :

وقف العدائيات ، ووقف إطلاق النار .

+ المحطة الثانية التي تتزامن مع المحطة الاولى :

توصيل الإغاثات الإنسانية للنازحين المتواجدين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجبهة الثورية في دارفور والمنطقتين .

+ المحطة الثالثة :

عقد اجتماع اديس ابابا التحضيري للاتفاق على اجراءات عقد المؤتمر الدستوري الجامع في الخرطوم .

+ المحطة الرابعة :

عقد المؤتمر الدستوري الجامع في الخرطوم ، الذي لا يستثني احداً ، ولا يسيطر عليه أحد .

يتفق المؤتمر الدستوري على تكوين حكومة وفاقية إنتقالية .

+ المحطة الخامسة:

تكوين حكومة وفاقية إنتقالية ، تشرف على إجراء إنتخابات فورية وقبل ابريل 2020 ، وتشرف على كتابة دستور إنتقالي .

+ المحطة السادسة :

كتابة دستور أنتقالي .

+ المحطة السابعة :

اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وولائية قبل ابريل 2020 .

+ المحطة الثامنة :

المحطة الثامنة هي سدرة المنتهى التي يقف عندها الترتار ، وهي محطة السلام العادل الشامل ، والتحول الديمقراطي الكامل .

اعلاه إختزال ، ربما كان مخلاً ، للمحطات الثمان ، التي حددها السيد الامام ، في كلمته يوم الخميس 26 يناير 2017 .

بخلاف ما ذكره الكاتب الكبير محجوب محمد صالح في مقالته المذكورة اعلاه ، لم يركز السيد الإمام في كلمته على المحطة السادسة ( كتابة دستور أنتقالي )، ويتجاوز المحطات الخمس السابقة للمحطة السادسة .

ولكن هذا هو تحديداً الهدف الثالث الذي نجح الرئيس البشير في تسجيله في شباك المعارضة … أي التركيز على المحطة السادسة ( كتابة دستور أنتقالي )، وإعتبار وثيقة الحوار الوطني ، التي إعتمدها حوار قاعة الصداقة في يوم الاثنين 10 اكتوبر 2016 ، قد تجاوز قطارها المحطات الخمس السابقة للمحطة السادسة ، بإستثناء المحطة الخامسة ( تكوين حكومة وفاقية إنتقالية ) .

يشرف الرئيس البشير حالياً على الوصول للمحطة الخامسة ، بتكوين حكومة وفاقية :

+ يعين الرئيس البشير رئيس ( مجلس ) وزرائها من حزب المؤتمر الوطني ( وليس رئيس وزراء لان رئيس الوزراء الحقيقي يبقى الرئيس البشير ) .

+ ويعين وزراء الحكومة الوفاقية .

+ ويعين وزراء حكومات الولايات .

+ ويعين اعضاء المجلس الوطني الجديد .

+ ويعين الرئيس البشير اعضاء المجالس التشريعية الولائية .

الهدف من تعيينات الرئيس البشير المذكورة اعلاه تمكين ( المرضي عنهم ) من قادة ال 90 حزب ورقي معارض ، التي شاركت في حوار الوثبة من الحصول على جزء ، مهما صغر ، من كيكة السلطة ، كما اكد الرئيس البشير بالواضح الفاضح يوم الاربعاء 22 فبراير 2017 .

صار مبيكي ، وصارت الترويكا ، وصار الجميع يتكلمون عن المحطة الخامسة ( تكوين حكومة وفاقية ) ، وعن المحطة السادسة ( كتابة دستور إنتقالي ) ، ونسوا أو تناسوا المحطات الاربعة السابقة للمحطة الخامسة .

وعد الرئيس البشير الجميع بالوصول للمحطة السابعة ( إجراء الإنتخابات ) في ابريل 2020 ، وليس قبل ذلك . كما كرر وعوده السابقة بأنه لن يترشح في ابريل 2020 ، إلا إذا أرغمه الشعب على الترشح ؟

إعتبر الجميع إن وثيقة الحوار الوطني التي اعتمدها حوار الوثبة في اكتوبر 2016 تجب المحطات الاربعة الاولى المذكورة اعلاه ، وتركز على المحطة الخامسة ( تكوين حكومة وفاقية ) ، والمحطة السادسة ( كتابة دستور ) ، والمحطة السابعة والاخيرة في مفهوم الرئيس البشير ( إجراء إنتخابات في ابريل 2020 ) .

ولكن السيد الامام وصحبه الكرام في تحالف قوى نداء السودان يصرون على إعتبار وثيقة 10 اكتوبر 2016 للحوار الوطني من مدخلات النظام ، بالإضافة لمدخلات المعارضة ، في إجتماع اديس ابابا التحضيري ، لانها لا تلزم غير الموقعين عليها .

كما يصر السيد الامام وصحبه الكرام :

+ على عدم تجاوز المحطة الاولى ( وقف العدائيات .

+ على عدم تجاوز المحطة الثانية ( توصيل الإغاثات الإنسانية ) .

+ على عدم تجاوز المحطة الثالثة ( إجتماع اديس ابابا التحضيري ) .

+ كما لا يمكن تجاوز المحطة الرابعة الأم ( المؤتمر الدستوري الجامع في الخرطوم ) .

هذه اربع محطات لا وجود للحل التفاوضي عبر آلية الحوار بدونهما ، أو كما يؤكد السيد الإمام . وإلا فخيار الانتفاضة السلمية موضوع على الطاولة .

ويرد الرئيس البشير باربع لاءات لهذه المحطات الاربع ؟

نظرتان متدابرتان ، ولا يمكن إلا لود تكتوك حل المشبوك ؟

هذه هي مسألة هاملت ، يا حبيب ؟

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