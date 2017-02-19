مجددون وأطفال الشوارع (أبطال الشوارع )-شكرا منظمة مجددون…صور

لماذا تنصلت وزارة الرعاية الإجتماعية وغيرها من مؤسسات الدولة عن مسؤلياتها تجاه المجتمع ؟؟.

أبطال الشوارع يتفائلون بمستقبل واعد عن طريق منظمة مجددون وينفاعلون مع برامجها الجميله!

بدرالدين عشر .

(1)

من الملاحظ، أن ظاهرة الإهمال الحكومي ، وإنعدام مهام وزارة الرعاية الإجتماعية في السودان على أرض الواقع بعد تنصلها من أداء واجباتها بالصورة المطلوبة، كغيرها من مؤسسات الدولة ، التي لاتهتم بل ولم تلتفت ولا تتابع لما يدور حول دوائر اختصاصها، مما جعلت أكثر القطاعات عرضة للهلاك لاسيما، البنية التحتية كما حدثت في مدرسة بامدرمان الثورة الحارة 13 التي استشهدت فيها الأستاذة

رقية محمد صلاح، أثر انهيار بئر دورة مياه التي أنشأت منذ العام 1972م دون صيانة تذكر اوتجديد مع إبلاغ مسبق، الى جهات الاختصاص بخطورة الانر من قبل مجلس آباء تلاميذ المدرسة، ولم تحرك الجهات المختصة ساكنا”، إلى أن وقعت الكارثة المؤلمة .

(2 )

نعود إلى موضوعنا .

فمن الشرائح المهملة من قبل وزارة الرعاية الإجتماعية

كما ذكرت آنفا والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص هي شريحة اطفال الشوارع (أبطال الشوارع- الاسم الجديد الذي أطلقها عليهم مشكورا ،منظمة مجددون )، الأطفال الذين يتخذون من مجاري الصرف الصحي منازلا لهم، بل هو المكان المناسب لأخذ قسطا” من الراحة النفسيةوالجسمانية، بعد مشاوير عسيرة و مرهقه للبحث عن طعام تبقيهم احياء بين الناس ،لاسيما فضلات الطعام من مكبات مطاعم العاصمة المثلثة ،على الرغم من خطورة المجاري والطعام وأضرارها الصحية والنفسية إلا أن الغاية تبرر الوسيلة،و هكذا ظلت هذه الشريحة تعاني الأمرين مابين النظرة الدونية التي تنظر اليها المجتمع وبين ضياعها بتعاطي المخدرات وغيرها من المواد المضرة للصحة ،وفي الحقيقه بهذا الظلم الذي وقع عليهم،أصبحت هذه الشريحة تنظر إلى المجتمع بنظرة عداء ،لذا أستطيع القول ، بحيث أن الدولة أهملت هؤلاءو ايضا ساهم المجتمع السوداني خاصة مجتمع العاصمة السودانية الخرطوم، في أن تصل هذه الشريحة إلى ما وصلت إليها هؤلاء الشباب .

(3 )

لم أسمع بمنظمة مجدون من ذي قبل ولا أعرف عنها الكثير سوى متابعتي لها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بالأنشطة الجميلة التي أعدتها لإبطال الشوارع من فصول دراسية ،وأنشطة في كرة القدم، ورحلات ترفيهيه، وغيرها من الأنشطة التي نالت إعجاب الجميع ،وكيف لاحظنا التغيير التي طرأ على وجوه هؤلاء الفتية مابين الزيارة الأولى التي تفضل بها الأخ فارس وبعض أعضاء المنظمه، في مقر سكنهم وغرفهم المقسمة حسب المصارف المتفرعة من المصرف الرئيسي للصرف الصحي ،الغرفهأ،وب،و…..الخ.،

وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الكوكبة المثقفة التي تنضوي تحت منظمة مجددون بقيادة الاستاذ فارس هي مجموعة مؤهله ولها منا كل الاحترام ، جميعنا لاحظ كيفية التخاطب بينهم وأولئك الفتية وكانوا يصغون إليهم بطريقه جميله جدا ورائعه.

(4 )

مما لا شك أن هذه المبادرة ستأتي أكلها خاصة أن الشعار الذي طبع على الزي الخاص بمجددون (عايز أكون زولا” ليهو قيمه، فظهرت هذه القيمه من معرفتهم لاضرار السلسيون وغيرها من المواد الخطيرة التي جعلتهم أكثر ادمانا، كما أننا لاحظنا أهدافهم المستقبلية كذلك كما طبعت خلف الزي الذي يرتديه أبطال الشوارع، كل اختار مهنته المستقبليه، كما أن مسألة إخراجهم من غياهب الصرف الصحي إلى ذلك المخيم في بيتش بري أنها نقلة نوعية ،وهذه الخطوة سوف تساعد الإخوة في مجددون لترسيخ القيم والأخلاق الفاضله ومنحهم التفاؤل بالمستقبل وأيضا التفاعل مع البرامج التي تمنحهم فرصة ممتازة عن مستقبل واعد وجديد مع مجددون.

نسأل الله التوفيق والسداد لمنظمة مجددون ويجب دعم مثل هذه البرامج والوقوف مع هذه المنظمة حتى تحقق أهدافها النبيله.

بدرالدين عشر،،.

18/02/2017.

