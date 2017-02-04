مصرع وإصابة 6 جنود في كمين نصبه مسلحون في طويلة بشمال دارفور

قتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين في كمين نصبه مسلحون لم يتعرف على هويتهم بمحلية طويلة، نحو 60 كلم غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي السودان.

ونقل (|سودان تربيون )عن مسؤول حكومي ، الجمعة، “إن مسلحين سرقوا أبقارا مساء الخميس قرب طويلة واتجهوا نحو جبال (سرجنات) شمال المنطقة”.

وأضاف المسؤول أن قوة مشتركة من الشرطة والجيش وال

دفاع الشعبي، إلى جانب “فزع” أهلي” تحركت حتى لحقت بالجناة واشتبكت معهم وتمكنت من استعادة الأبقار المنهوبة.

وأوضح أن القوة وفي طريق عودتها الى مدينة طويلة نصب المسلحون لها كميناً قتل على إثره أحد عناصر الجيش وإثنين من الشرطة، فضلا عن إصابة ضابطين برتبة ملازم أول من الجيش الشرطة ومالك الماشية المنهوبة ويدعى داؤود بوش.

وأكد أحد أعيان المنطقة، أحمد سليمان، لـ “سودان تربيون” أن القوة المشتركة التي طاردت الجناة، ضمت الأهالي أيضاً.

وأشار إلى إصابة إثنين من النساء واستيلاء المسلحين على سيارة “لاندكروزر” ودراجة نارية، موضحا أن “الفزع” الأهلي ما زال يتعقب الجناة.

اعلام الحركة