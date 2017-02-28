مصرع واصابة 28 شخصا في تصادم بين قطار وحافة ركاب بالخرطوم

لقي ثلاثة مواطنون مصرعهم وأصيب 25 آخرون في موقف مواصلات جاكسون الرئيسي بوسط الخرطوم؛ وذلك بعدما دهس قطار احدى حافلات الركاب اثناء خروجها من الموقف بعد ان امتلأت بالركاب.

وقال شهود عيان ان القطار اصطدم بالحافلة حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء “الاثنين” مشيرين الى ان المخرج الوحيد للموقف يتقاطع مع خط السكة الحيدي.

وقال شهود العيان ان سائق الحافلة لم يلاحظ مرور الق

طار وعندما اصبحت الحافة على السكة الحديد دهسها القطار وجرها امامه لمسافة مما ترتب على مقتل 3 من الركاب واصابة بقية ركاب الحافلة بجروح مبينا ان الشرطة هرعت لموقع الحادث فور وقوعه وسارعت بتطويق المكان واستدعت عربات الاسعاف التى قامت بنقل الجثامين والجرحي الي المستشفي بغرض تلقي العلاج.

وندد عدد من سائقى الحافلات بموقف جاكسون بتصميم الموقف وجعل مخرجه الوحيد متقاطعا مع خط السكة الحديد فى منطقة مناورة تكثر فيها حركة القطارات متخوفين من تكرار الحادث خاصة مع التحديثات التى تجريها الولاية على خطوط السكة الحديد فى المنطقة واتجاهها لتسييير قطار داخلى لنقل الركاب.