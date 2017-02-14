مقتل امرأه على يد مسلحين حاولوا إغتصابها بشمال دارفور

الفاشر 14فبراير2017- اعتدى ثلاث مسلحين مساء الإثنين علي نساء بمنطقة (بربوجات) 20كلم غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وحاولوا اغتصابهن لكن النسوة قاومن المسلحين وتلقت احداهن ثلاثة طعنات بمدية حادة أودت بحياتها.

وأبلغ أحد ذوي القتيلة أحمد آدم “سودان تربيون “الثلاثاء،أن القتيلة الي تدعى نفيسه، خرجت وبرفقتها أربعة أخريات من منطقة (بربوجات) الى الوادي في الساعة الواحدة من ظهر الاثنين بغرض الاحتطاب، فإذا بثلاثة رجال مسلحين يمتطون جمال يظهرون عليهن فجأة ويحاولون اغتصابهن.

وأضاف قائلا “المعتدي عليهن قاومن بكل ما اوتين من قوة الأمر الذي دفع أحد الجناة لتسديد ثلاثة طعنات بمدية على قلب نفيسة البالغة من العمر 36 عاما ولقيت حتفها في الحال”.

وقال أحمد إن إحدى رفيقاتها هرعت إلى حامية الجيش الموجود بالمنطقة وأبلغتها بتفاصيل ماجرى.

وبعد انتشار نبأ الحادث قامت مجموعة من المواطنين بجانب قوة من الجيش بتتبع اثر الجناة الذين لاذوا بالفرار نحو الغرب لكن حلول الظلام حال دون وصولهم.

وتم نقل الجثمان الى مستشفي الحوادث بالفاشر لاجراء الازم ودون بلاغ تحت المادة 130 القتل العمد