منسقة الامم المتحدة تعرب عن اسفها لتراجع تمويل العمل الانساني في السودان

أعربت منسقة العمل الانساني للامم المتحدة في السودان عن اسفها للتراجع المتوقع في التمويل الدولي للعمل الانساني في هذا البلد في 2017 رغم تخفيف العقوبات الاميركية.

وقالت مارتا رويداس في مقابلة مع فرانس برس في الخرطوم “اخشى ان يسجل تراجع في التمويل” في وقت يحتاج اكثر من ثلاثة ملايين نازح لمساعدة مع استمرار مشكلة سوء التغذية.

وجمعت الامم المتحدة في 2016 اكثر من 55 بالمئة من اكثر م

ن مليار دولار طلبتها لمساعدة 4,6 ملايين شخص في السودان.

وتنص الخطة الانسانية للعام 2017 على مساعدة نحو ثلاثة ملايين شخص وطلب تمويلات اقل حجما، بحسب المسؤولة التي لم تحدد رقما.

واضافت رويداس ان تراجع مستوى التمويل مؤسف وخصوصا مع تحسن وصول المساعدات في الاشهر الاخيرة.

واشارت الى انه بعد سنوات من التعطيل بات بامكان العاملين الانسانيين دخول اقليم دارفور حيث اوقعت اعمال العنف بين القوات الحكومية والمتمردين منذ 2003، 300 الف قتيل على الاقل و2,5 مليون نازح، بحسب الامم المتحدة.

لكن لا يزال مئات آلاف الاشخاص محرومين من المساعدة الانسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق اللتين لا تزالان منطقتين محظورتين.

وقالت المسؤولة الاممية “الامر يتعلق بعدد كبير من السكان يحتاجون للمساعدة الغذائية والطبية (..) ليست هناك اي عمليات تلقيح (..) وبالتالي هناك خطر تفشي اوبئة”.