نازحو مخيم (عطاش) بنيالا يحذرون من كارثة انسانية جراء تفكيك المعسكر بالقوة

حذر نازحو المعسكرات بولاية جنوب دارفور حكومة الولاية من مغبة أية محاولة لتفكيك المخيمات بالقوة في أعقاب تهديد معتمد محلية نيالا شمال بإزالة أكثر من 413 منزلا للنازحين في “سنتر 4” بمعسكر (عطاش).

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أطفال يلهون في مخيم (كلما) للنازحين بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ـ صورة لـ (سودان تربيون)

وقال الشيخ أحمد صالح أبكر المسؤول بمعسكر عطاش للنازحين السبت،إن معتمد محلية نيالا شمال إسماعيل يحيى أصدر قرارا أخطر فيه النازحين بالمعسكر بنية محليته إزالة كافة منازل النازحين بـ”سنتر 4″ بحجة التخطيط لبناء مدرسة وفق الخارطة التنموية للمحلية.

وأفاد أبكر أن القرار سيزيل أكثر من 413 منزلا يأوي حوالي 14 ألف شخ

ص بلا أي اعتبار للبدائل، ورأى في الخطوة نوايا لتشريد قاطني المخيم مرة أخرى.

ونوه شيخ المعسكر الى أن “أية محاولة لتنفيذ قرار المعتمد ستؤدي الى ارتكاب مجازر بشعة تمثل جرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية”.

وشدد على أن النازحين سيتصدون لأي محاولة ترمي لإزالة منازلهم، مشيرا الى أن القرار ليس سوى “محاولة بائسة لتشريد النازحين مرة أخرى في ظل ظروفهم القاسية من دون أي مراعاة للإنسانية والأخلاق التي تحافظ علي الكرامة الآدمية”.

وأشار صالح الى أنه وبرغم تأكيدات والي الولاية آدم الفكي محمد بعدم إزالتهم إلا انهم غير مطمئنين لقرارات المعتمد خاصة بعد اصراره على تنفيذ الإزالة.

وأفاد أن المعتمد حدد 22 فبراير الجاري كآخر يوم لإخلاء المعسكر ولوح باستخدام القوة للإزالة.

وأشار صالح الى طواف 4 سيارات ذات دفع رباعي داخل المعسكر تدعو النازحين بواسطة مكبرات الصوت لمغادرة “سنتر 4”.

ودعا صالح المنظمات الحقوقية وتنظيمات المجتمع المدني وبعثة يوناميد الى ضرورة إجهاض قرار معتمد محلية نيالا شمال قبل حدوث مجازر وتعريض حياة النازحين للخطر مشيرا الى تضامن كافة معسكرات النازحين بالإقليم مع نازحي معسكر عطاش.

وفي نهاية ديسمبر من العام 2015، قال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن إن الحكومة عازمة على تفكيك مخيمات النزوح خلال عام.

وطالب خلال زيارة الى ولاية شمال دارفور وقتها، النازحين في إقليم دارفور بترجيح أحد خيارين، إما الموافقة على التوطين، أو العودة للمناطق الأصلية.

ويشكو النازحون في دارفور من تواصل هجمات متفرقة على يد مسلحين في مناطق مختلفة يقولون في الغالب أنهم ينتمون الى ميليشيات الحكومة.

ويتفق محللون على أن أكثر من مليون ونصف شخص يعيشون في مخيمات مختلفة غرب السودان منذ بداية الصراع في عام 2003.

وفر نحو 400 الف شخص من مناطقهم بين يناير وأغسطس 2014 نتيجة اشتباكات قبلية وهجمات نفذتها القوات الحكومية على مواقع المتمردين.

ويقول مسؤولون حكوميين بأهمية اغلاق المعسكرات في دارفور ويعتقدون أنها تحولت الى معاقل لمؤيدي الحركات المتمردة.