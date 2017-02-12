نستقبل مساهماتك الفكرية ومقالاتكم على البريد التالي مؤقتا(jemsudan9@gmail.com )

كُتب يوم 12.02.2017 بواسطة jem

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
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(Justice& Equality Movement Sudan (JEM

الاخوات والاخوة كتاب و متصفحي موقع حركة العدل والمساواة السودانية التحية لكم جميعا , نود ان ننوه الى ان التواصل مع الموقع لارسال المساهمات الفكرية والتواصل مع ادارة التحرير (مؤقتا) على البريد الالكتروني التالي:
jemsudan9@gmail.com وذلك نسبة لوجود ظروف تقنية في بريدي الموقع
ولكم جزيل الشكر وخالص الامتنان على ثقتكم و تفاعلكم مع

موقعكم وعلى المساهمات القيمة التي شاركتمونا اياها فهي
زاد ووقود المضي قدما نحو موقع اكثر مواكبة .

مع فائق التقدير

اسرة التحرير

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