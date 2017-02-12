نستقبل مساهماتك الفكرية ومقالاتكم على البريد التالي مؤقتا(jemsudan9@gmail.com )

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية



(Justice& Equality Movement Sudan (JEM

الاخوات والاخوة كتاب و متصفحي موقع حركة العدل والمساواة السودانية التحية لكم جميعا , نود ان ننوه الى ان التواصل مع الموقع لارسال المساهمات الفكرية والتواصل مع ادارة التحرير (مؤقتا) على البريد الالكتروني التالي:

jemsudan9@gmail.com وذلك نسبة لوجود ظروف تقنية في بريدي الموقع

ولكم جزيل الشكر وخالص الامتنان على ثقتكم و تفاعلكم مع

موقعكم وعلى المساهمات القيمة التي شاركتمونا اياها فهي

زاد ووقود المضي قدما نحو موقع اكثر مواكبة .

مع فائق التقدير

اسرة التحرير