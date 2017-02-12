نستقبل مساهماتك الفكرية ومقالاتكم على البريد التالي مؤقتا(jemsudan9@gmail.com )

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
(Justice& Equality Movement Sudan (JEM
الاخوات والاخوة كتاب و متصفحي موقع حركة العدل والمساواة السودانية التحية لكم جميعا , نود ان ننوه الى ان التواصل مع الموقع لارسال المساهمات الفكرية والتواصل مع ادارة التحرير (مؤقتا) على البريد الالكتروني التالي:
jemsudan9@gmail.com وذلك نسبة لوجود ظروف تقنية في بريدي الموقع
ولكم جزيل الشكر وخالص الامتنان على ثقتكم و تفاعلكم مع
موقعكم وعلى المساهمات القيمة التي شاركتمونا اياها فهي
زاد ووقود المضي قدما نحو موقع اكثر مواكبة .
مع فائق التقدير
اسرة التحرير