نعي أليم -وفاة الحاجة فرجو بخيت والدة الأستاذ الصادق يوسف

نعي اليم

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالي (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155)الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ (156)

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)صدقَ اللهُ العظيم

بقلوب راضية بمشيئة الله مفعمة بالحزن والاسي تحتسب حركة العدل والمساواة السودانية المغفور لها باْذن الله

الحاجة فرجو بخيت

والدة الاستاذ الصادق يوسف حسن

أمين الإقليم الأوسط ونائب رئيس الحركة

والتي حدثت وفاتها صباح اليوم السبت الموافق الثامن عشر من فبراير بمدينة الشرفة

اثر علة لم تمهلها طويلا

نتقّدم بالتعازي لكافة آل وذوِي المرحومة سائلين المولي أن يلهمهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء وإن يتغمّد الفقيدة بالمغفرة والرحمة ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يسكنها فسيح جناته مع الصديّقين والشُهداء وحَسُن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اعلام حركة العدل والمساواة