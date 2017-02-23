نقابة المعلمين بجنوب دارفور تدعو عضويتها للاضراب عن العمل حتى سداد مستحقاتهم المتاخرة منذ2012

أصدرت نقابة المعلمين بمحليتي بلدية نيالا، و نيالا شمال، منشورا ،الأربعاء، وجهت فيه جميع العاملين بعدم استلام رواتبهم عن شهر فبراير الجاري ما لم تدفع وزارة المالية كافة المتأخرات بالاضافة زيادة بدل الوجبة الي مبلغ 300 بدلا عن 220 جنيه وإدراجه في الراتب أسوة بجميع ولايات السودان.

وهددت نقابة المعلمين باثنين من المحليات الرئيسية في ولاية جنوب دارفور، بالاضراب عن مراقبة امتحانات شهادتي مرحلة الأساس والثانوي، احتجاجا علي عدم التزام حكومة الولاية بدفع متأخرات العاملين بوزارة التربية والتعليم منذ العام 2012 وحتي 2016.

واتهمت النقابة حكومة الولاية بالمماطلة والتلكؤ في دفع المستحقات رغ

م وعودها المتكررة التي التزمت فيها بدفع المتاخرات مشيرة الي ان البيئة المدرسية اصبحت طاردة للمعلم.

وكشف مصدر مسؤول فضل حجب اسمه ان اكثر من 4200 معلما سيضربون عن المراقبة في امتحانات مرحلتي الأساس والثانوي مشيرا الي ان جملة المتأخرات في ذمة وزارة المالية تزيد عن 4 مليارات جنيه التزمت حكومة الولاية بدفعها لكنها فشلت.