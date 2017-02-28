وزير اسرائيلي يؤكد زيارة مسؤول سوداني كبير لتل ابيب سرا والحكومة السودانية تنفي

نفي مسؤول حكومي أمس معلومات أوردتها صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن مسؤولاً سودانياً زار إسرائيل سراً خلال الفترة الماضية.

وحسب صحيفة (الصيحة) المملوكة لخال الرئيس البشير فان مسؤولا في الحكومة قلل من المعلومات التي أوردتها الصحيفة الإسرائيلية،واعتبرها محاولة “دعائية لا قيمة لها ولا تستحق الرد”.

وقالت “معاريف” الصادرة

(السبت) إن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، أيوب القرا، تلقى سؤالاً أثناء وجوده بإحدى الفعاليات الثقافية في بئر سبع، حول زيارة شخصية سودانية لإسرائيل على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقال الوزير الإسرائيلي إن “السودان قضية حساسة للغاية. لا أريد أن أستطرد في الحديث، لكنني متفائل. أنا على اتصال مع العديد من الشخصيات المسؤولة داخل السودان، واليوم أكثر من الماضي، وأنا لا أنفي ولا أؤكد، هناك حساسية كبيرة، وأنا لا أريد أن أتورط في التصريحات.. السودان ليس بعيداً، إنه بعد مصر مباشرة”.