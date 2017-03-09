إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – يوم المرأة العالمي – التحية لأُمّو وللميرم

الصبر من شيم الكرام، وما أكرمك يا حواء بلادي، رغم ضنك العيش، رغم الألآم، رغم الأحزان، يستمر عطاءك اللاّ محدود. هي الأم والزوجة والأخت والإبنة والصديقة والمعلمة مربية الأجيال.

لكِ التحية وإنتي تربيين النشأ، وتزرعين الحقول، وتعالجين المرضى وتغيثين المتضررين دون تأوه او كلل او ممل.

التحية لكِ وانت تسطرين أسمى أيات الصمود في منا

طق الحرب المفروضة عليك من قبل النظام، وتجابهين العنف الممنهج ضدك، لم يترك النظام الحالي أسلوب دنيئ إلا وإستخدمه ضدك، من مضايقات، وتعدي، واعتقال وتعذيب وتشريد وقمع واغتصاب وتنكيل وتقتيل.

التحية لكِ في معسكرات اللجوء والنزوح والكراكير وسفوح الجبال، رغم ضنك العيش، وسد الأفق تعملين جاهدة لتوفير ما يمكن توفيره للنشأ ولأسرتك. والتحية لكك من فقدت وفقدت، لكل الثكلى والأرامل واليتامى.

التحية لكِ في يومك العالمي في كل من دارفور وكردفان والنيل الأزرق، والوسط والشمال والشرق.

التحية لك في دول المهجر، التحية لكِ في السلم التعليمي وفي القطاع المهني، التحية لربّات البيوت، لكي يا مريم الصُناع.

نتمنى أن يعافى الوطن من كابوس اللئام لكي تنعمي بحياة كريمة تليق بكِ.

القومة ليك يا بنت بلادي، يا ميرم يا أُمّو

أمانة الإعلام

إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة

الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.com

إيميل: darfurunionintheuk@gmail.com

تويتر: @darfurunionuk