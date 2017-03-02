اثيوبيا : هجوم مسلح على سد النهضة

تصدت القوات الإثيوبية لهجوم مسلح استهدف أمس الثلاثاء سد النهضة شمال غربي البلاد، بحسب مصادر سياسية. وكشفت مصادر سياسية مطلعة في الحكومة الإثيوبية فضلت عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام؛ اليوم الأربعاء؛ بأن القوات المسلحة الإثيوبية المكلفة بحماية سد النهضة تصدت أمس لهجوم شنته مجموعة مسلحة تابعة للمعارضة الإثيوبية.

وحسب المصادر فإن القوات الإثيوبية تمكنت من أسر 8 ع

ناصر من المجموعة المهاجمة وقتلت عددا آخر(لم تحدد رقماً)، كما استولت على عتاد عسكري وأسلحة تابعة للمجموعة. وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المجموعة المسلحة تتبع حركة “قنبوت سبات”(حركة 7 مايو) المعارضة والمحظورة التي تتهم إثيوبيا إرتيريا بإيوائها وهو ما دأبت أسمرا تنفيه.

ولم يصدر عن السلطات الإثيوبية أي بيان رسمي حول الموضوع حتى الساعة 14.20تغ، فيما يتوقع أن يصدر بيان عنها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، كما لم تتبنّ أي جهة الهجوم. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن محاولة لاستهداف سد النهضة الذي يستمر العمل على تشييده على نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية مع السودان. وكانت الحكومة الإثيوبية قد قامت بإجراءات أمنية مشددة حول المناطق القريبة من السد؛ واعتبرتها منطقة “محظورة” جواً وبراً.