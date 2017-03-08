اطلاق سراح ناشطي مركز (تراكس) بعد دفع الغرامة



طلقت محكمة سودانية الثلاثاء سراح مدير مركز “تراكس” للتدريب واثنين آخرين معه بعد سدادهم قيمة الغرامة المفروضة عليهم من قبل المحكمة وقدرها 50 ألف جنيه لكل واحد منهما.

وأسدلت المحكمة، الأحد، الستار على قضية ناشطي مركز (تراكس) للتدريب، وأدانتهم بالسجن لمدة عام والغرامة 50 ألف جنيه لكل واحد منهم وفي حالة عدم الدفع السجن ستة أشهر.

وكان ناشطو المركز يواجهون تهماً تصل عقوبتها الإعدام وهي التآ

مر الجنائي، تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، التجسس، والإرهاب.

وتم أحتجاز كل من مدير المركز خلف الله العفيف “المتهم الأول”، والمدرب مدحت حمدان “المتهم الثاني”، ومدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية مصطفى آدم “المتهم الثالث” الذي صادف وجوده في مركز (تراكس) أثناء حملة المداهمة الأمنية في فبراير 2016.

يشار الى أن المتهمين قضوا بالحبس فترة عام، هي التي نصت عليها العقوبة.