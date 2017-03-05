الاجهزة الامنية تعتقل قيادي بحزب البعث السوداني للحيلولة دون المنافسةفي سباق رئاسة اللجنة الاولمبية

إعتقلت السلطات الأمنية في السودان،السبت المتحدث بإسم حزب البعث العربي الاشتراكي،من داخل مباني اللجنة الأولمبية السودانية، وحرمته من المنافسة على رئاسة اللجنة،

وعقدت اللجنة الاولمبية جمعيتها العمومية السبت، وانتخبت هاشم هارون، وهو وزير سابق، رئيساً لأربع سنوات قادمة.

وكتب محمد ضياء الدين في صفحته الخاصة : عدت قبل قليل للمنزل بعد أن تم إعتقالي بعد انتهاء اعمال الجمعية العمومية من امام مباني اللجنة اﻷولمبية وأمام جمع مقدر من أعضاء الجمعية والإعﻻميين ..

تم إقتيادي لمباني الأمن السياسي ببحري وتم سؤالي عرضا عن نتيجة اﻻنتخابات ووضعي اللاحق بالأولمبية .

في مكتب الأمن سألني الضابط عن أسباب عدم إستجابتي للت

وقيع علي خطاب اﻻستدعاء بالأمس والذي إستهدف عدم مشاركتي في اعمال الجمعية العمومية .

عموما طلب مني مراجعة مكاتب جهاز الأمن غدا الأحد الساعه 10 صباحا.

ويشار الى ان السلطات السودانية أطلقت سراح القيادي البعثي محمد ضياء في 11 يناير الماضي مع ثلاثة أخرين من قيادات تحالف الاجماع الوطني، بعد اعتقال دام قرابة الشهرين.