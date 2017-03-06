الحكم على ناشطي مركز تراكس بالسجن والغرامة بتهمة التجسس

حكمت محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم امس الاحد 5مارس2017 على ثلاثة نشطاء حقوقيين بالسجن لمدة سنة من تاريخ الاعتقال بتهم التجسس ونشر تقارير كاذبة.

وقال نبيل أديب محامي الدفاع لوكالة أنباء فرانس برس إن المحكمة وجدت خلف الله العفيفي ومدحت حمدان مذنبين بتهمة نشر تقارير كاذبة بينما أدانت مصطفى آدم بتهمة التجسس.

كما حكمت على المتهمين بدفع غرامة بما يعادل 7500 دولار لكل منهم.

وكان خلف الله العفيف ومدحت حمدان ومصطفى آدم قد اعتقلوا في 23 مايو الماضي بعد أن داهم عناصر أمن مكتبهم في الخرطوم.

وقد جرت المحاكمة بحضور دبلوماسيين غربيين ونشطاء

حقوقيين،حيث أدين الثلاثة.

ويتوقع أن يطلق سراح النشطاء الثلاثة قريبا، حيث قضوا في السجن تسعة شهور تقريبا، وهو ما يعادل سنة عقوبة في السجن. وقال أديب إن الدفاع سيستأنف الحكم.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت ثمانية أشخاص حين داهمت مكتب النشطاء الثلاثة، ثم أطلق سراح خمسة منهم.

وقد دافعت منظمات حقوقية دولية عن النشطاء الثلاثة، وقالت اليس موغوي، من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إنهم أصبحوا رموزا تراجيدية للتحديات التي يواجهها المجتمع المدني في السودان.

وأضافت أن المتهمين الثلاثة لم يواجهة بأي أدلة تدعم التهم الموجهة إليهم.

المصدر : جم – وكالات