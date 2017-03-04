الدقير: إسناد منصب رئيس الوزراء للمؤتمر الوطني يعني استمرار سياسة “الكنكشة والتمكين”

أنتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض , الدكتورعمر الدقير عملية الاصلاح التي يريد حزب المؤتمر الوطني تنفيذها عبر مخرجات ما يسمى بالحوار الوطنيو تعيين بكري صالح رئيسا للوزراء وقال ووصف منصب رئيس الوزراء بانه شكلي فقط بلا سلطات ولن يحدث اي تغيير او اصلاح حقيقي،موضحا ان الحكومة المنبثقة عن حوار الوثبة لن تكون إلا كسابقاتها في العجز والفشل .‬‬

‏‫‎‫وقال الدقير في تصريح صحفي الجمعة 3مارس2017 ان الخطوة الاولي لاي عملية إصلاح حقيقي هو الاعتراف بالفساد عبر مراجعة منظمومة القيم والسياسات التي أدت لاستشراء الفساد ، وتحديد مكامن الخلل من ثم توظيف مطلوبات الاصلاح وتنفيذها. ‬‬

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‫‎‫وأبان “الدقير” ان جماعة المؤتمر الوطني لا يستطيعون القيام بذلك لان شهوة السلطة والثروة ملأتنفوسهم ونزعة احتكارها سيطرت عليهم و‫ ان إسناد منصب رئيس الوزراء للمؤتمر الوطني يعني استمرارية سياسة و نهج “ التمكين والكنكشة” و المسيرة البائسة و انعدام الرؤية وشهوة السلطة.‬

‫وادى الفريق اول ركن بكري حسن صالح اليمين الدستورية رئيسا للوزراء هو الاول من نوعه منذ انقلاب الانقاذ قبل (27) عاما.‬

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