السلطات المصرية تجمد قرار فرض رسوم على السودانيين المقيمين بمصر

جمدت مصر رسوم إقامة جديدة فرضتها على السودانيين في وقت استفسرت فيه وزارة الخارجية السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت عن الرسوم التي فرضتها بلاده على الأجانب المقيمين داخل مصر وضمنهم السودانيون. وعلمت (السوداني) أن السلطات جمدت أمس تحصيل الرسوم الجديدة لكلٍّ من “السودانيين والسوريين واليمنيين”.

وقال وزير الخارجية بروفسير إبراهيم غندور إن السفير المصري أوضح له أن الإج

راء عام، وأشار إلى أن قرار تعديلات الرسوم الجديدة ربما لا يشمل السودانيين.

وأضاف غندور أن السفير المصري وعدهم بإجراء اتصالات مع القاهرة لمعرفة تفاصيل الإجراءات الجديدة ومن ثم إفادتهم، لافتا إلى أنهم تلقوا تقريرا “مبدئيا” من السفارة السودانية بمصر أشار إلى أن التعديلات الجديدة عامة لكل الأجانب المقيمين بمصر. وفرضت وزارة القوى العاملة رسوم إقامة جديدة قابلة للزيادة سنويا إلا أن مصادر دبلوماسية توقعت تراجع مصر عن الخطوة.