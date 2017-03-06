منتخب السودان للشباب يودّع بطولة إفريقيا للشباب وتأهّل السنغال وجنوب إفريقيا

ودع منتخب السودان بطولة افريقيا للشباب لكرة القدم بالخسارة 3-1 أمام جنوب افريقيا في ختام الدور الأول للبطولة يوم الأحد.

ولحق السودان – متذيل المجموعة الثانية بنقطة واحدة – بمنتخب مصر الذي ودع البطولة يوم السبت باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وأحرز خالد عثمان هدف السودان الوحيد في الدقيقة 24 بمجهود فردي عندما استقبل كرة عرضية على صدره وسدد في المرمى ليحرز هدف التعادل بعد تقدم جنوب أفريقيا في الدقيقة 13.

وأضافت جنوب افريقيا هدفين في الشوط الثاني لتحس

م تأهلها لقبل النهائي وكأس العالم.

ورفعت جنوب افريقيا رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثاني متأخرة بنقطة واحدة عن السنغال صاحبة المركز الأول التي فازت 2-صفر على الكاميرون يوم الاحد أيضا.

ولحقت السنغال وجنوب افريقيا بمنتخبي زامبيا وغينيا إلى نهائيات كأس العالم الصيف المقبل في كوريا الجنوبية.

وستلتقي زامبيا مع جنوب افريقيا في المباراة الأولى في قبل نهائي البطولة يوم الأربعاء المقبل وفي اليوم التالي تلعب السنغال وغينيا.

تأهل منتخبا السنغال وجنوب إفريقيا إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية، بعدما بلغ المنتخبان المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما المقامة في زامبيا

ونجح السنغال في الفوز على الكاميرون 2 / صفر وجنوب إفريقيا على السودان 3 /1 اليوم في ختام منافسات المجموعة الثانية.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل بالبطولة إلى مونديال الشباب، حيث بلغت السنغال وجنوب إفريقيا كأس العالم لتلحق بمنتخبي زامبيا وغينيا، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب في المجموعة الأولى.

وعلى استاد هيروز الوطني سجل فاكاماني ماهلامبي وجرانت مارجيمان وسيبونا كونكي مباثا الأهداف الثلاثة لجنوب إفريقيا في الدقائق 13 و60 و66 وتكفل خالد عبد المنعم عثمان بتسجيل الهدف الوحيد للسودان في الدقيقة 25.

وكانت تلك هي الخسارة الثانية للسودان بعد خسارته في المباراة الماضية من الكاميرون 1-4، بينما تعادل في أول لقاء أمام السنغال.

وفرض منتخب السودان شخصيته بإصرار لاعبيه نفسه منذ الدقيقة الأولى، وظهر متقارب الخطوط مع انتهاج أسلوب التمرير الأرضي واللعب عبر الأطراف وإغلاق المساحات.

وإزاء هذا الوضع اضطر منتخب جنوب إفريقيا للعب بحذر، ولكنه نجح في خطف الهدف الأول على عكس مجريات اللعب من هجمة مرتدة، عكسها الجناح الأيسر زاحفة داخل الصندوق فتابعها فاكاماني ماهلامبي بقدمة اليمنى بهدء في المرمى في الدقيقة 13.

وتماسك السودان وعاد لأسلوب لعبه، ومن هجمة منظة وصلت الكرة لخالد النعسان داخل الصندوق فأسقط الكرة بصدره أرضا ثم سددها بيمناه عالية في أقصى الزاوية اليسرى محرزا هدفا جميلا في الدقيقة 23.

وحدث الانهيار السريع للسودان من خلال هدفين سريعين من هجمتين مرتدتين، جاء الأول في الدقيقة 60 عن طريق جرانت مارجيمان، وجاء الثاني في الدقيقة 66 عن طريق سيبونا كونكي مباثا.

وعلى ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم أحرز ابراهيما نيان وكريبان دياتا هدفي الفوز للمنتخب السنغالي على الكاميرون في الدقيقتين 45 و48.

وتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وحلت جنوب إفريقيا في المركز الثاني بست نقاط.

وودّع المنتخبان الكاميروني والسوداني البطولة بعدما حل الأول في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من فوز وحيد وهزيمتين، فيما تذيل المنتخب السوداني المجموعة بنقطة واحدة جمعتها من تعادل وحيد وهزيمتين.

وكان المنتخبان المصري والمالي قد خرجا من البطولة أيضا أمس السبت بعدما حلا في المركزين الثالث والرابع في المجموعة الأولى.