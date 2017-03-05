العدل والمساواة تنفي اي وجود لها بجنوب السودان وتعتبر الحديث عن مقتل احد عناصرها محض افتراء

نفت حركة العدل والمساواة السودانية اي وجود لها بدولة جنوب السودان او اي دولة مجاورة واكد على ان قوات الحركة موجودة داخل الاراضي السودانية سواء كانت بدارفور او او كردفان.

وقال المتحدث باسم الحركة الاستاذ/ جبريل ادم بلال في تصريح ل(عافية دارفور ) نؤكد ممرة اخرى ان ليس لنا اي معسكرات داخل دولة جنوب السودان من ااساس حتى يتم الاستيلاء عليها ويثار عن الاستيلاء عن معسكر لقواتنا هناك هو كلام مغرض وهي رسالة سياسية اراد البعض ان يرسلوها عبر شماعة العدل والمساواة

من جانبة قال وزير الاعلام مايكل ماكوي نفى وجود أي قوات اج

نبية في جنوب السودان باستثناء قوات أميركية ويوغندية لملاحقة جيش الرب للمقاومة اليوغندي المطلوب للعدالة الدولية، وأضاف لعافية دارفور:

ليس هناك اي وجود للحركة بجنوب السودان وان ما يقال عن مقتل احد عناصرنا هناك هي اكاذيب يرددها بعد انباء عن مقتل ثمانية من عناصرها واسر اخرين بولاية غرب بحر الغزال.

المصدر : سودان جم – عافية دارفور