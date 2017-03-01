اليونيسيف توقع اتفاق لتنفيذ مشاريع تنموية ب 9 ملايين دولار في دارفور‎

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” والسودان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتنفيذ مشاريع للصحة والمياه والتعليم، بقيمة نحو 8.850 مليون دولار أمريكي في ولاية جنوب دارفور.

وقال والي جنوب دارفور، “آدم الفكي”، إن “حكومة الولاية وقعت مع منظمة يونسيف اتفاقية لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية بكلفة 8.850 مليون دولار، يتم تنفيذها خلال العام الحالي”، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وأضاف “الفكي” أن “الميزانية الكلية للمشروع موزعة على مجموعة محاور تتمثل في خدمات الصحة والمياه والتعليم.. وقد اتفقنا على مراجعة الخطة كل 3 أشهر للوقوف على تنفيذ المشروع بصورة جيدة”.

بدوره، قال مدير منظمة “يونسيف”، أوغستين منيري،

إن “الخطة السنوية الموقعة مع حكومة ولاية جنوب دارفور ستغطي أقسام المياه والصحة والبيئة والتعليم وحماية الطفولة والتغذية، وسيتم تنفيذها بواسطة الوزارات المعنية”.

ومضى منيري قائلا إن “خططنا تتكون من 3 مكونات (اثنان للتنمية وواحد للحالات الطارئة)، وميزانية الخطة حوالي 8 ملايين دولار”.

ومنذ سنوات تعاني المنظمات الإنسانية العاملة في السودان من نقص في تمويل أنشطتها تعزيه إلى وجود مناطق منافسة (في الاحتياجات) بسبب اضطراب الأوضاع في عدد من بلدان المنطقة.

وتعمل في السودان نحو 20 منظمة تابعة للأمم المتحدة، بجانب أكثر من 100 منظمة أجنبية تتركز غالبية أنشطتها في مناطق نزاعات.

ومنذ عام 2003 يخوض الجيش السوداني حربًا ضد 3 حركات مسلحة في إقليم دارفور، تسببت في مقتل قرابة 300 ألف شخص، وتشريد نحو 2.5 مليون، وفق الأمم المتحدة.

وتشهد أيضًا ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، نزاعًا مسلحًا منذ 2011، تضرر منه نحو 1.2 مليون شخص، بحسب أرقام أممية.‎

“يونسيف” توقع اتفاقية بنحو