بيان من حركة العدل و المساواة السودانية بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رأس النظام

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice& Equality Movement Sudan (JEM)

و العالم يستقبل الذكرى الثامنة لإصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض في حق رأس نظام الخرطوم و زمرة من أعوانه بسبب الجرائم الكبرى التي إرتكبوها في حق أهل دارفور، تودّ حركة العدل و المساواة السودانية تأكيد الآتي:

إن قيام المحكمة الجنائية الدولية وفق ميثاق روما معلم بارز في مسار القانون الجنائي الدولي؛ و صدور أمر قبض على رئيس دولة على سدة الحكم علامة فارقة، و خطوة جبارة، و تحد كبير في مآل المحكمة و مستقبلها الذي نرجو لها فيه الرسوخ و الإستزادة بآليات تنفيذ ناجزة.

ونحن اذ نحي ضحايا جرائم الإبادة الجماعية في دارفور على صبرهم نؤكد ع

لى ان العدالة لا بد لها ان تتحقق وعلينا جميعا التحلي بالمزيد من الصبرو ألا نترك ثغرة لليأس أو الإحباط أن يجد طريقاً إلى نفوسنا، لأن صدور أوامر القبض على رأس نظام الخرطوم و عدد من أعوانه، و هروبهم من العدالة الدولية يمثل إدانة صريحة، و إعترافاً ضمنياً بإرتكابهم للجرائم التي اتهموا بها و إن تدثّروا بحجج أوهن من خيط العنكبوت، لأنه لا يهرب من العدالة إلا مجرم. كما أرجو ألا ينسى الناس أن رأس النظام و أعوانه قد أدينوا أخلاقياً بصدور أوامر القبض، و صاروا مسكونين بها، و لا تفارقهم كوابيس المثول أمام الجنائية الدولية ليل نهار،. و سيتحقق ذلك و لو بعد حين بإذن الحكم العدل، لأن الجرائم البشعة التي إرتكبوها بدم بارد لا تسقط بالتقادم.

تشيد الحركة بمواقف الدول الإفريقية التي وقفت بصلابة ضد الانسحاب الجماعي للدول الإفريقية من ميثاق روما، كما تشيد برجوع غامبيا عن طلب انسحابها من عضوية المحكمة الجنائية الدولية. موقف المحكمة العليا بجمهورية جنوب إفريقية موقف مشرّف؛ و هو موقف ليس بغريب على شعب أمضى قرونا في النضال من أجل العدل و الحرية و الديموقراطية و المساواة و ذاق في سبيل ذلك صنوف العذاب.

على الدول التي كان لها شرف انشاء المحكمة الجنائية الدولية أن تقف خلف المحكمة بقوة لتحقيق أهدافها في محاربة الإستبداد و القتل الجماعي. و على أصدقاء المحكمة و محبي العدالة، تكوين كيانات و واجهات تعمل على دعم المحكمة مادياً و اعلامياً و في مجال العلاقات العامة دون المساس بمجريات العدالة و استقلال المحكمة.

لجوء الادعاء العام في المحكمة إلى قفل الملفات و تعليق تحرياتها و جمعها للأدلة، و إلقاء على مجلس الأمن الدولي باللائمة، لن يخدم العدالة، و لا ينصف الضحايا الذين توقّعوا الكثير من المحكمة، و أصيبوا بالخيبة بالغة بسبب افتقارها إلى الوسائل الناجعة لتنفيذ أوامرها. و لتتحرك المحكمة بإيجابية، عليها أن تعلن عن كامل قائمة المتهمين في جرائم دارفور التي استلمتها من مجلس الأمن الدولي، أو التهديد باعلانها حتى لا يشعر بقية المجرمين بالأمان، و يستمرأوا قتل الأبرياء و إغتصاب الحرائر، كما يحدث الآن. المطلوب من المحكمة فعل إيجابي يضيق دائرة الحرية على المجرمين.

ما ضاع حق وراءه مطالب. على الضحايا و الناشطين في كل أركان العالم أن يعملوا دون كلل أو ملل من أجل الإبقاء على قضيتهم حية، و أمر المحكمة الجنائية الدولية حاضراً في الاعلام و في كل المنتديات المحلية و الدولية.

جبريل آدم بلال

أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة

04/03/2017