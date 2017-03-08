

تصريح صحفي من الاستاذ سليمان صندل أمين شؤون الرئاسة لحركة العدل والمساواة حول إجتماعات القيادة التنفيذية



فى الفترة ما بين 4مارس الى 7 مارس 2017 بمدينة هانوفر حاضرة سكونيا السفلى إنعقدت إجتماعات القيادة التنفيذية برئاسة رئيس الحركة الفريق أول دكتور جبريل إبراهيم محمد بحضور الأستاذ الصادق يوسف أمين الأقليم الاوسط ونأئب الرئيس ، الاستاذ آدم عيسى حسبو أمين إقليم كردفان ونائب الرئيس، الاستاذ أحمد تقد لسان أمين التفاوض والسلام، الاستاذ معتصم احمد صالح أمين المكاتب الخارجية ، الاستاذ سليمان صندل أمين شؤون الرئاسة ، الدكتور زكريا محمد على نائب أمين المكاتب الخارجية، الدكتور محمد زكريا نائب أمين الشؤون السياسية، الأستاذ عبدالنبى يعقوب نائب أمين الشؤون المالية، الأستاذ سيد شريف جارالنبى نائب أمين الشؤون الخارجية والأستاذ سيف مساعد خوجلى أمين ولاية النيل الأبيض.



إبتدر الاجتماع السيد الرئيس محيياً نضالات الشعب السودانى وصمود المعتقلين والسجناء في غياهب سجون النظام ومن ثم تطرق الى الوضع الداخلى والاقليمى والدولى وقضية وحدة المعارضة وملف السلام بشكل مفصل . ولأهمية مسالة وحدة المعارضة شدد الاجتماع الى ضروة وحدة عمل المعارض و التعاطى الايجابى مع كل المبادرات التى تهدف لهذه الغاية الوطنية التي لا مناص منها لتحقيق الحرية واسترداد النظام الديمقراطى.

قدم السادة الامناء خططهم للاجتماع ودار نقاش تفصيلى حول تلك الخطط طيلة الثلاثة ايام ووقف الاجتماع على تحديات المرحلة وجدد المجتمعون تواثقهم وتراصهم والمضى قدما بكل عزيمة وقوة بمشروع العدل والمساواة والحرية الذى اصبح يرفرف فى كل بيت سودانى.

وفى لقاء تاريخى مشهود حضر وفد القيادة التنفيذية يتقدمهم السيد رئيس الحركة فعاليات تأبين المغفور له بأذن الله تعالى الباشمهندس محمد زكريا ترقونى الذى ظل منذ إندلاع الثورة عاملا فى كل الميادين خاصة ميدان الاعلام باذلا وقته وماله فى سبيل قضية الشعب الذى آمن به ولم يتردد لحظة بل ظل فى حالة حراك وعمل دؤوب متصل حتى إنتقل الى ربه راضيا. تقاطر الوفود ورؤساء المكاتب من كل الدول وعبروا فى ذلك التأبين المشهود عن عزيمتهم وارادتهم القوية لمواجهة صلف النظام بكل شجاعة والاستمرار فى رفد الثورة بكل غال ونفيس. كما خاطب حفل التأبين الاخ الامين داود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة شرق السودان.

شكرت القيادة التنفيذية مكتب الحركة فى المانيا وحيت جميع اعضاءها ورئيس المكتب الاستاذ الهمام عصام عبدالمحمود لنشاطهم وحيوتهم وانفعالهم مع قضايا الشعب السودانى ووضوح الرؤية التى يمتلكونها.