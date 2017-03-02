جبريل بلال اختيار بكري رئيسا للوزراء بجانب النائب الأول يفسر مخرجات الحوار الحقيقية

هذه الخطوة سوف تقطع امل المتفائلين بإحداث أي شكل من أشكال التغيير الفعلي

قال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الأستاذ / جبريل آدم بلال تعليقا على تعيين النائب الأول بكري حسن صالح رئيسا للوزراء بجانب إحتفاظه بمنصبه القديم قال إن هذا الفعل يؤكد حقيقة مخرجات ما عرف بالحوار الوطني، وان المؤتمر الوطني الحاكم ظل يخطط بعناية لإخراج الحوار بهذا الشكل لذي يريد، إذ يدل هذا على المزيد من التمسك بالسلطة بل سعى النظام لجلب الآخرين من أجل المباركة وكسب الشرعية المزيفة لإعادة التمكين للمرحلة القادمه، مضيفا أن هذه الخطوة تعتبر تكريسا للسلطة داخل النظام في يد الرئيس ونائبه فقط كأن لا يوجد احد في النظام يستطيع تحمل المسؤولية دعك عن الآخرين، معتبرا الخطوة بداية التوريث الفعلي من والى العسكر وعلى الآخرين من أتباع النظام والحوار الوطني إعطاء فروض الولاء

والمباركة.

وقال ان هذه الخطوة سوف تقطع امل المتفائلين بإحداث أي شكل من أشكال التغيير الفعلي في حقبة البشير قاطعا لا يمكن أن يحدث تغيير في بلد فيها الرئيس ونائبه الأول ورئيس وزرائها هم نفس الوجوه التي عجزت عن إحداث التغيير لما يقارب الثلاث عقود من الحكم الفاسد، مشيدا في الوقت ذاته بموقف القوى السياسية التي اتخذت موقفا واضحا تجاه الحوار الوطني من بدايته حيث كان الاعتقاد أنه سيأتي بمخرجات تصب في مصلحة النظام إذ أوضحت نهايات الحوار ما كان يخشاه الجميع، داعيا الجميع بضرورة وضع رائ واضح من هذه المسرحيات والعمل الجاد من اجل إسقاط النظام ومخرجاته.