حركة العدل والمساواة / أمانة اقليم كردفان تنعي الرفيق فيليب نيرون

*نعي أليم*

ببالغ الحزن والاسي تنعي حركة العدل والمساواة / أمانة اقليم كردفان

*الرفيق فيليب نيرون*

-بمزيد من الحزن والاسي تنعي أمانة إقليم كردفان بحركة العدل والمساوأه السودانيه فقيد الامه والثوره السودانية الرفيق فيليب نيرون .. مسؤول العمل الإنساني في الحركة الشعبيه شمال . نيرون تلك القامه السامقه والرجل الصبور الصنديد الذي غيبه الموت صبيحة الأمس الثلاثاء 28 فبراير اثر علة لم تمهله كثيرا فغاب عنا في زهره شبابه .. ونحن اذا ننعاه ننعي فيه الرجل الفذ الهميم علي حقوق اهله وشع

به وعموم السودان ، وننعي فيه ابن كردفان وجبال النوبه البار ، نحن أبناء كردفان نبعث تعازينا لجميع الرفاق في الحركه الشعبيه قيادة وشعبا .. ولأسرته الكريمه .. الهمنا الله الصبر اجمعين .. فكلنا نيرون .. ارقد بسلام في الخالدين كمرد فيليب وعهدنا معكم جميع شهداء الواجب ان نوصلها بيضاء غراء ثورتنا كما عاهدناكم وعملنا كلنا علي انجاحها ..

ارقد بسلام لك المغفره والقبول

والمد الثوري مستمر

*أمانة إقليم كردفان*

*حركة العدل والمساواه السودانيه*

1 فبراير 2017