دعوة عامة لحضور مراسم تأبين المناضل محمد زكريا ترقوني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قـآل تعــآلى (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
دعوة عامة لحضور مراسم تأبين :
تدعوكم قيادة حركة العدل والمساواة واعضاء المكتب التنفيذي بجمهورية المانيا الاتحادية لحضور مراسم تأبين المهندس د. محمد زكريا (ترقوني) رئيس هيئة التحرير بمواقع وصحف حركة العدل والمساواة .
بحضور رؤساء المكاتب الخارجية و رئيس الحركة د. جبيريل ابراهيم محمد واعضاء المكاتب التنفيذية بالمملكة المتحدة و فرنسا
بعد واجب العزاء سوف يكون هناك ندوة قصيرة عن الراهن الس
ياسي في السودان يقدمها رئيس الحركة و امناء المكاتب الخارجيه
الزمان : الأحد القادم الموافق 05.03.2017 – الساعة 12:00 الي 17.00
المكان : المركز الثقافي (Pavillion ) جوار مخيم السودانين السابق