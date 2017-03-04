دورية النبراس عدد مارس 2017

دوريه شهريه (عدد مارس 2017)

تصدرها أمانة التدريب

*حركة العدل والمساوأه السودانيه*

🍁*المحتويات*

💠 *سياحه* .. ماذا تعرف عن موريشيوس .

💠 *الأمل والتفاؤل* تزيد من قدراتنا الجسديه

💠 *علم النفس كأداة هدم*

💠 *العلاج بالماء*

🔵 *الأمل والتفاؤل*

الأستاذ الجامعي Curt Richter .. كان يجري تجارب نفسيه علي الفئران في الخمسينات .. فوضع مجموعه منها في إناء زجاجي كبير بحيث لا يستطيع الفأر التعلق بمخالبه أو القفز خارج الإناء وكان يحسب الوقت الذي يستمر فيه كل فأر في السباحه ومحاولة الخروج قبل الاستسلام للغرق ..فوجد انه في المتوسط كانت الفئران تحاول لمدة 15 دقيقه تقريبا ثم تستسلم للغرق … قام رتش

ر بإعادة التجربه مع بعض التغيير .. كان عندما يري الفأر في لحظته الاخيره وأنه علي وشك الاستسلام كان يقوم بإخراجه من الإناء ويجففه ويتركه ليستريح بعض الوقت .. ثم يضعه مرة أخري في الإناء وذلك مع كل الفئران .. *كم تتوقع متوسط الوقت في المحاوله الثانيه ؟؟*.. اكثر من 60 ساعه !! .. ساعة وليس دقيقه ..

تحليل التجربه أن *الأمل والتفاؤل*كان سببا في بقاء الفئران أطول فتره ممكنه وأنها ظلت متشبثه في الحياه بلا حدود .. والتجربة وهي منى شخص متخصص تؤكد ارتباط القدره الجسديه بالحاله النفسيه ..

فانهض وتذكر هدفك وحلمك .

🔵 *ماذا تعرف عن موريشيوس؟*

* هي دولة افريقية صغيرة توفر التعليم مجانا حتى نهاية المرحلة الجامعية يشمل ذلك نقل الطلاب من منازلهم الى مدارسهم على حساب الدولة. في موريشيوس التعليم خدمة تقدمها الدولة مجانا للمواطن وليس سلعة للبيع .

* موريشيوس توفر العلاج والرعاية الصحية مجانا لجميع مواطنيها ويشمل ذلك حتى جراحات القلب ذات التكاليف الباهظة، ولا يوجد تجار في صحة المواطنين.

* اما عن ملكية المساكن فهل تعلم ان 90% من مواطني موريشوس يسكنون في منازل مملوكة لهم ولا اسر مشردة او عائلة تشكو من ارتفاع اسعار الاراضى ومواد البناء.

* دخل الفرد في موريشوس قد وصل الى 19600 دولار ولم يتفخاورا بانهم الاعلى دخلا في افريقيا.

* جمهورية موريشوس اغنى دولة افريقية رغم عدم امتلاكها لموارد طبيعية لا نفط ولا معادن وانما تعتمد على الانسان ثم الزراعة وتصدير المنتجات الزراعية بعد تصنيعها والسياحة مورد دخل استثنائي لهذه الدوله.

* الانفاق العسكري يأتي في هامش الميزانية والصرف الفعلي على الصحة والتعليم والخدمات.

* رئيسة موريشيوس د. امينة غريب فقيم عالمة تحمل درجة الدكتوراة في الكيمياء العضوية، وأشهر ما قالته: “أختارتني السياسية وانا لم اختارها”.

ألفت الدكتورة امينة غريب فقيم اكثر من 20 كتابا و 8 بحث في علم الاحياء على مستوى العالم.

* يعتبر المسلمين اقلية في جمهورية موريشوس حيث يشكلون17% فقط من المواطنين ورغم ذلك اختار الشعب رئيسة مسلمة، لانه مجتمع متعايش في سلام ولا تحكمه النعرات الدينيه.

: أحد الأستاذة الجامعيين كتب لطلابه في مرحلة الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس رسالة معبرة وضعها على مدخل الكلية في الجامعة بجنوب أفريقيا

هذا نصها :

تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى..

ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش ..!!

فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش..!

وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش..!

ونخسر الاموال على يد محاسب نجح بالغش..!

ويموت الدين على يد شيخ نجح بالغش..!

ويضيع العدل على يد قاضي نجح بالغش..!

ويتفشى الجهل في عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش..!

فانهيار التعليم = انهيار الأمة .

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🔵 *استعمال علم النفس التطبيقي كأداة هدم للانسان*

تطبيقات علم النفس السلوكي يمكن أن تلعب دورا في تغيير السلوك وتحويل العقائد جذريا . لدؤحه تدمير الإنسان تدميرا كاملا !!

– هناك عمليات العصاب التجريبي وتطبيقاته المختلفه (تصل الي 20 تقنيه مختلفه) ..وهناك العديد من طرق الإمراض النفسي للاسوياء . لوحظ معظم الامراض التي تفتك بالإنسان فجاءه من صنع الإنسان.. وكذلك تصيب الإنسان أصعب الأزمات وهو بكامل صحته وعافيته البدنيه والنفسيه ويتحول الي إنسانا مدمرا تدميرا كاملا ضائعا فاقد لكل قوته وتوازنه ويتخبط في الظلام .. والاستجابة لمحاولات الآخرين لغسيل الدماغ والتنويم المغناطيسي يتوقف في الاساس علي النفسيه المتآكله الهشه القابله للكسر والهدم وإعادة التدوير *لكن التأثير واقع لا محاله*..مما يدل علي أهمية الأسره والمجتمع للإنسان والمقاومة المدروسه . هناك مثل روسي ( لا تكرر علي مسامع إنسان انك حمار ! لربما في المرة العاشره يبدأ بالنهيق ) .

وهذي بعض الموجهات لمقاومة الحرب النفسيه ( الجانب القذر من استغلال تطبيقات علم النفس في تدمير الإنسان ) ، وهي ببساطه تتمثل في الآتي :

– المعالجة الروحية من ذكر وتأمل واسترخاء وتمارين التنفس مفيدة في ذلك .

– تطوير الذات والعمل علي صقل شخصياتنا بالمعارف المختلفه والوعي حتي يصعب علي أحدهم السيطره علينا .

– وممارسة الرياضه بشكل راتب منتظم ولو القليل تعتبر المفتاح السحري لكل نشاط حيوي إيجابي .

– ملاحظ أن الإدمان وتعاطي المخدرات والافلام الإباحية والعلاقات الشاذة يمكن أن تكون مصنوعه وعن قصد لتحقيق جملة من الأهداف الخبيثة .

– وأمراض مثل الإيبولا وإنفلونزا الطيور والانثراكس وغيرها يتم نشرها عن قصد لترويج بعض الادويه .

*فكونوا أقوياء ولا تكونوا أدوات هدم لزواتكم بزواتكم*

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🔵 *العلاج بالماء*

نصائح من الاتحاد الياباني شرب 4 أكواب من الماء سعة الواحد منها 160 مل وتكون المعهد فارغه علي أن يكون الماء مائلا الي السخونه اي دافئا .. مع عدم تناول أي طعام او شراب أثناء الساعتين التاليتين .. بعض المرضي والمسنين قد يواجهون صعوبه في البدايه في شرب 4 أكواب من الماء في وقت واحد .. يجب حينها التدرج .

الماء يعالج الأمراض التاليه في الفترات المبينة أمامها :

داء السكري … 30 يوما

الصداع … 3 ايام

ارتفاع ضغط الدم … 30 يوما

مشكلات المعده … 10 ايام

السل والتهاب السحائي … 10 ايام

مشكلات الأنف والأذن والحنجرة … 20 يوما

مشكلات الدوره الشهريه … 15 يوما

مشكلات القلب بأنواعها … 30 يوما

فقدان الدم ( الانيمياء ) 30 يوما

مشكلات الجهاز التنفسي 4 أشهر

*كونوا موفوري الصحه*

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نتمني أن تنال رضاكم …

*أمانة التدريب*

*حركة العدل والمساوأه السودانيه*