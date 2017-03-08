شكلة في القصر الجمهوري بين الصطلنجي والحرامي حول قلب الكيماوي ؟

الحلقة الثانية ( 2- 2 )

ثروت قاسم

1- مقدمة .

هذه مقالة من حلقتين :

+ في الحلقة الاولى إستعرضنا خلفيات تصفية الرئيس البشير لغريمه اللواء الزبير محمد صالح بإسقاط طائرته في نهر السوباط في يوم الجمعة 13 فبراير 1998 ، ومحاولة تكفيره عن هذه الجريمة بترفيع الفريق بكري بعد الحادث في ديسمبر 1998 .

علمنا التاريخ إن الحقائق المكتوبة بالدم لا تختفي إذا

أهلت عليها الأكاذيب المكتوبة بالحبر ، كما لا يختفي الظل إذا أهلت عليه التراب . كما علمتنا كتب التاريخ ان الجهل الذي يجسده الرئيس البشير ، عندما يتحالف مع السلطة المطلقة ، يصبح أشرس عدو للحقيقة والعدالة .

لم تلق جريمة تصفية الرئيس البشير لغريمه الزبير تغطية إعلام



ية مناسبة وقتها ، لان محكمة الجنايات الدولية لم تر النور وقتها ، ولان الرئيس البشير إنبرش امام الامريكان ، ووعدهم بالوصول إلى تسوية سياسية مع الحركة الشعبية تضمن تقسيم السودان إلى قسمين .

ومن ثم الصمت المطبق حول ملابسات اسقاط طائرة الزبير ، كصمت قبر المرحوم الزبير .

+ في هذه الحلقة الثانية نستعرض تداعيات ومآلات العلاقة الملتبسة بين الفريق بكري حسن صالح خيري والفريق طه عثمان الحسين على قرارات الرئيس البشير ؟

2- الخلفيات والتداعيات والمآلات ؟

في الحلقة الاولى من هذه المقالة ذكرنا بأن القارئ الكريم ربما كان به فضول لمعرفة خلفيات وتداعيات ومآلات تعيين الرئيس البشير النائب الأول بكري حسن صالح ليكون رئيساً لمجلس الوزراء ، مع إحتفاظه بمواقعه القيادية الاربعة الباقية في رئاسة الجمهورية ، والجيش ، والحزب الحاكم ، والحركة الاسلامية .

نواصل في هذه الحلقة الثانية إختزال بعض هذه الخلفيات والتداعيات والمآلات في النقاط التالية :

خامساَ :

+ الحركة الاسلامية ؟

في يوم السبت 29 ديسمبر 2012 ، وبإيعاز من الرئيس البشير ، أختار مجلس شورى الحركة الاسلامية الفريق بكري حسن صالح ، وزير رئاسة الجمهورية وقتها ، نائباً للأمين العام للحركة من بين اربعة نواب ، رغم إنه لا تربطه اي علاقة بالحركة .

كان الهدف من هذا الاختيار امرين :

+ الامر الاول قطع الطريق امام الاستاذ علي عثمان محمد طه ، الذي صار يكجنه الرئيس البشير . وفي يوم الاحد 8 ديسمبر 2013 ، اعفى الرئيس البشير الاستاذ علي عثمان من منصبه كنائب اول ، وعين مكانه الفريق بكري ، فصار الفريق بكري يملأ خانة الاستاذ علي عثمان في رئاسة الجمهورية ، وفي الحركة الإسلامية ، ولاحقاً في الحزب الحاكم .

+ الامر الثاني كان تمكين الفريق بكري من تهميش الحركة الاسلامية ، بل خصيها ، حتى لا تكون شوكة حوت في حلق الرئيس البشير .

سادساً :

حزب المؤتمر الوطني ؟

في يوم الاحد اول يونيو 2014 تم ضم النائب الاول بكري حسن صالح للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني ، ونائباً لرئيس الحزب ، الرئيس البشير .

سابعاً :

+ الكنكشة ؟

نذكر القارئ الكريم بأنه في يوم الاربعاء 4 مارس 2009 ، أصدرت محكمة الجنايات الدولية أمر قبض ضد الرئيس البشير في خمسة تهم تتعلق بجرائم ضد الانسانية في دارفور, وتهمتين بخصوص جرائم حرب في دارفور .

في يوم الاثنين الموافق 12 يوليو 2010، أعلنت المحكمة تضمين وأضافة ثلاثة تهم تخص الابادة الجماعية في دارفور في ملف امر قبض الرئيس البشير .

في يوم السبت 4 مارس 2017 ، مرت الذكرى الثامنة لصدور امر القبض ، والرئيس البشير لا يزال حراً طلبقا .

ولكن ، وكما اكد اوكامبو اكثر من مرة ، وكما قالت الاية 42 في سورة ابراهيم :

( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ . )

يتفق المراقبون على ان الرئيس البشير لم يعين النائب الاول بكري في مواقعه القيادية الاربعة لكي يخلفه بعد ابريل 2020 .

سوف يكنكش الرئيس البشير في السطة ، لما بعد ابريل 2020 ، ولن يتركها الا في ثلاث حالات :

واحد :

+ الحالة الاولى : إرادة السماء ، وصاحب الوديعة مع وديعته ؟

اتنين :

+ الحالة الثانية : اشتداد المرض على الرئيس البشير بحيث يكون عاجزاً عن الاستمرار كرئيس .

لا ننسى ان الرئيس البشير قد اجرى العمليات الجراحية الآتية :

+ في عام 2012 ، اجرى الرئيس البشير عمليتين جراحيتين لحباله الصوتية ، في السعودية .

+ في عام 2014 ، اجرى الرئيس البشير عملية في ركبته ، في مستشفى رويال كير في الخرطوم .

+ في عام 2015 ، اجرى الرئيس البشير عملية جراحية في ركبته الثانية ، في مستشفى رويال كير في الخرطوم .

+ في يوم الاربعاء 11 يناير 2017 . ، اجرى الرئيس البشير عملية قسطرة في القلب ، في مستشفى رويال كير في الخرطوم .

تلاتة :

+ الحالة الثالثة : إنتفاضة شعبية ناجحة ؛ رغم إن فرصها تضيق كل يوم مع تشرذم المعارضة + عاصفة الحزم + الهجرة غير القانونية عبر السودان + مكافحة الارهاب + السبابي ترامب .

في هذا السياق ، قال قائل منهم :

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت ، وكنت أظنهـا لا تفرج .

سابعاً :

أمر القبض ؟

سوف يكنكش الرئيس البشير في السلطة ، ولن يتركها طواعية بعد ابريل 2020 ، لعدة أسباب ، نذكر اربع منهن ادناه ، مثالاً وليس حصراً :

واحد :

امر القبض هو الهاجس الذي سوف يرغم الرئيس البشير على الاستمرار لما بعد ابريل 2020 ، وحتى يقضي الله امراً كان مفعولاً .

اتنين :

ولغ الرئيس البشير وعائلته في الفساد ، الذي ظهر في البر والبحر بما كسبت ايديهم . وبالتالي يحتاج الرئيس البشير للحماية ، التي سوف لن تكون مؤكدة في حالة تخليه طواعية عن السلطة .

تلاتة :

لن يامن الرئيس البشير حتى الفريق بكري ، على حمايته وعائلته الفاسدة ، في حالة تخليه طواعية عن السلطة ، وهو يتذكر ظاهرة بروتس – قيصر ، البشير – الترابي ، مبارك المهدي- السيد الامام .

اربعة :

لا تنس يا حبيب ان للسلطة بريق يخلب الالباب ، ويسكر المرء ، فترى الطواغيت سكارى ، وماهم بسكارى ، ولكن سحر السلطة شديد .

سابعاً :

بغبغ بعض العوام بأن تعيين الرئيس البشير للفريق بكري كرئيس لمجلس الوزراء ، سوف يقرب أكثر بينهما ، على حساب الفريق طه عثمان ، الذي بينه وبين الفريق بكري ما صنع الحداد ، والذي يتهمه الفريق بكري بأنه يحول بينه وبين الرئييس البشير .

هذا بيان للناس ، وليكلم الحاضر الغائب ، بأن الفريق طه عثمان بقرة مقدسة ، من يرشها بالماء سوف يرشه الرئيس البشير بالنار ، وذلك لعدة اسباب ، نذكر منها إثنين :

+ يحتفظ الفريق طه ب ( كل ) أموال الرئيس البشير في البنوك الخارجية باسمه ، خوفاً من تجميدها بواسطة محكمة الجنايات الدولية .

+ الأمر الثاني ان الحاجة الفضلى هدية ، والدة الرئيس البشير ، تعتبر الفريق طه كابنها غير البيولوجي ، وبالتالي فكان الفريق طه مؤيد بروح القدس .

ثم يلبي الفريق طه طلبات الضرتين ، قبل ان يقوما من مقامهما .

كمثال من بين مئات يؤكد قوة تأثير الحاجة هدية على ابنها البار عمر ، كتب الينا الاستاذ الفوراوي آدم يعقوب ، وقال نصاً :

افتح قوس :

صدقت استاذ ثروت, فقد كان هنالك حدث قبل عدة سنوات عن عقد قران ابن والي شمال دارفور محمد يوسف كبر بالخرطوم . وقد صادف ذلك اليوم ان والدة البشير مريضة ، و قد خرجت من المشفي. فلما علم كبر بالأمر قام بتأجيل العقد وقدم لوم للبشير لعدم تبليغه بالامر. وذهب الي منزل الحاجه هديه يحمل الهدايا وهو يبكي ، وقام بتقبيل يديها وذكر عدم علمه بالامر ، وان زواج ابنه اليوم ، وقام بالغائه.

فامرت الحاجه هديه البشير بان يكون إبنها عمر ولي لابن كبر في زواجه ! واصبحت الحاجه تسال عن الوالي وتقول :

” ولدي كبر كيف اخباروا ؟ “

من الواضح ان الحصول علي رضا الحاجة هدية مهم جدا لتضمن موقعك بين هؤلاء المفسدين.

اقفل قوس .

إذن تعيين الفريق بكري رئيساً لمجلس الوزراء لن يخصم من نفوذ الفريق طه عثمان . ثم إن الفريق بكري كان في الحقيقة رئيساً لمجلس وزراء صوري ومخفي ، قبل تعيينه رسمياً للموقع ، باشرافه المباشر في موقعه كنائب اول على كل وجميع الوزارات ، لضمان تنفيذ اوامر الرئيس البشير .

كما ذكرنا في مقالة سابقة ، سر الفريق طه لتعيين غريمه الفريق بكري كرئيس لمجلس الوزراء ؛ لعدة أسباب ، نذكر منها سببين ، مثالاً وليس حصراً :

+ السبب الاول كان فى إطار فش غبينة الفريق طه ، وشماتته من الدكتور نافع والدكتور عوض الجاز ، الذين تجاوزهما الرئيس البشير في تعيين رئيس لمجلس الوزراء .

يذكر القارئ الكريم ان الفريق طه عانى الاضطهاد والاحتقار منهما ، عندما كان يكابد للتسلل الى قلب البروف ابراهيم احمد عمر الامين العام للمؤتمر الوطني يومذاك ، وكان الدكتور نافع ، والدكتور عوض الجاز للفريق طه بالمرصاد .

قال الفريق طه ، في احد واتساباته لصديقه اللواء عبدالغفار الشريف ، وهو يستمتع بتجاوز الدكتور نافع والدكتور عوض الجاز :

كيتن في المرقوت ، وعشان تاني .

+ السبب الثاني هو توقع الفريق طه ان يكون الفريق بكري ، في موقعه الجديد كرئيس لمجلس الوزراء ، في وجه المدفع ، ومسؤولاً مسؤولية مباشرة عن فشل حكومته المتوقع في حل الضائقة المعيشية ، وإنهاء الحرب الاهلية ، فتصيبه اللعنة التي حاقت ب 13 من زملائه في مجلس قيادة إنقلاب الانقاذ ، فيلحق بهم إلى مزبلة التاريخ ، ويبقى الرئيس البشير الوحيد من زمرة ال 15 الذين قادوا الإنقلاب ، فيفنجط وقتها الفريق طه ، كما يحلو له الفنجيط .

نعم … الفريق طه عثمان باق في موقعه الإستراتيجي ما بقي الرئس البشير ، وسوف يستمر صانعاً للملوك ، وحارساً لأبواب مكاتب الرئيس البشير ، ومسيطراً على عقل وقلب الرئيس البشير ، وجالباً لوسام زايد ، وبردة اديس ابابا ، وقميص ميسي 10 ، والاهم للبترودرهم والبتروريال .

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