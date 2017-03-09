عاجل : أبطال الذراع الطويل خارج زنازين النظام..



اطلقت الحكومة السودانية اليوم الخميس بعض اسرى حركة العدل والمساواة السودانية , من سجن كوبر بالخرطوم بعد قضاء اكثر من ثمانية سنوات في زنازين النظام

وينتمي جميع الذين اطلاق سراحهم حتى اللحظة اسرى عملية الذراع الطويل 10 مايو 2010

ونشير الى ان هناك أسرى معتقلين في سجن بورتسودان ولم يفرج عنهم حتي اللحظة ولكن ربما يوم غدا أو بعد غد.

ونورد فيما يلي القائمة الاولية للذين تم اطلاق سراحهم:

و

1.تاج الدين محمود عبدالرحمن

2.عبدالعزيز نور عشر

3.محمد هاشم علي عبده

4.محمد الحاج شريف محمد

5.عبدالمنعم عبدالرحمن محمد العجب

6.احمد النور

حسن يوسف

7.عثمان رابح مرسال

8.ابرهيم ابكر هاشم ادريس

9.احمد شريف عبدالله

10.ابوبكر ابراهيم شريف

11.محمد عربي،اسماعيل احمد

12.محجوب سليمان ادم محمد

13.ازرق دلدوم ادم هرون

14.محمد ابكر ناصر خميس

15.جميس بون فرانسيس

16.ادم ابراهيم النور

17.محمود محمد عبدالله عبدالرحمن

18.موسي حامد كتر

19.ابراهيم النور زكريا ادم

20.يونس عبدالله النضيف

21.موسي ادم حسن

22.حسين ابراهيم علي

23. ادم الخير يعقوب فضل

24.ناصر الشيخ محمد ادم