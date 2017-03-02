في اولى خطوات اعادة انتاج حكومة المؤتمر الوطني…. اختيار بكري حسن صالح رئيسا للوزراء

أقر المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تعيين بكري حسن صالح -النائب الأول للرئيس عمر البشير- في منصب رئيس الوزراء، وهو منصب استحدث لأول مرة منذ وصول البشير إلى السلطة عام 1989.

ويجيء هذا الاختيار كخطوة اولى لاعادة انتاج حكومة المؤتمر الوطني وكضربة قاضية للمفر\طين في التفاءل بان تخرج وثبة البشير بتغيير حقيقي ,غير ان هذا الاختيار عزز قناعة الذين قاطعوا حوار الذات التي استمر لاكثر من عامين.

وقال مساعد الرئيس ونائبه في الحزب إبراهيم محمود عقب انتهاء ا

جتماع المكتب القيادي، إن “الأخير وافق على أن يشغل بكري حسن صالح منصب رئيس الوزراء مع الاحتفاظ بمنصبه كنائب أول للرئيس البشير”.

وسيعقد مؤتمر صحفي في الثانية ظهرا بالقصر بحضور الآلية العليا للحوار الوطني والوزراء.

وأضاف أن رئيس الوزراء سيشرع فوراً في مشاورات مع القوى السياسية وطلب اسماء المشاركين باسمها لإعلان الحكومة لاحقاً خاصة بعد اتفاق اجتماع انعقد الثلاثاء بين آلية الحوار ورئيس الجمهورية لتحديد نسب المشاركة.

وصادق البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي على تعديل دستوري استحدث منصب رئيس الوزراء لأول مرة منذ وصول البشير إلى السلطة.

وجاء التعديل الدستوري وفقا لتوصيات الحوار الوطني الذي دعا له البشير وقاطعته غالبية فصائل المعارضة المسلحة والمدنية.