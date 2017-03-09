في لقاء صحفي مع الاستاذ معتصم أحمد صالح: ترحب الحركة بقرار إطلاق سراح الأسرى ولكن يتحتم ترجمته على أرض الواقع

في لقاء صحفي مع الاستاذ معتصم أحمد صالح: ترحب الحركة بقرار العفو العام الأسرى ولكن يتحتم ترجمته على أرض الواقع

في حوار صحفي أجرته هيئة تحرير موقع جيم، أكد الاستاذ معتصم أحمد صالح أمين المكاتب الخارجية بحركة العدل والمساواة أن الحركة ترحب بقرار العفو العام عن بعض الاسرى ولكن لا بد من ترجمته على ارض الواقع، وايضاً عليه أن يشمل كل الأسرى الذين يقبعون في زنازين النظام.

أشار معتصم إلى دور المكاتب الخارجية المنتشرة حول العالم في توطيد العلاقات الدبلوماسية بالمجتمع الدولي، وايضاً ربط الحركة عن طريقها مع مراكز صنع القرار.

أيضا تحدث عن توجهات الحركة ومبادئها في حل المشكلة السودانية وسعيها الدؤوب لتوحيد الصف مع باقي القوى السياسية والعمل جنب إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني

وإلى مضابط الحوار…

كيف ترى قرار النظام بالعفو عن بعض الاسرى؟ وهل تتوقع تطبيقه؟

نرحب بقرار إسقاط احكام الإعدام عن بعض الأسرى و كذلك العفو عن بعضهم ، رغم أن القرار المتعلق باسقاط احكام الإعدام يكتنفه الغموض و يخص بعض الأسرى فقط ، فلم يشر القرار عما اذا كان إسقاط احكام الإعدام يعني إطلاق سراحهم أيضا لطالما أنهم تمت محاكمتهم سلفا بالإعدام و تم إسقاط الحكم عنهم و بالتالي ينبغي اخلاء سبيلهم، حيث قضى بعضهم في السجون ما يقارب العشر سنوات.

من ناحية أخرى حدد القرار عدد معين من الأسرى بينما اصبح مصير الاسرى الاخرين مجهول.

نأمل أن يتم إطلاق سراح جميع الاسرى المتبقين و المسجونين اللذين لم يشملهم القرار من باب المعاملة بالمثل ، اذ أطلقت الحركة سراح جميع الأسرى بطرفها عدد من المرات و كذلك فعلت حركة تحرير السودان – مناوي و حركة تحرير السودان – عبد الواحد و الحركة الشعبية – شمال و لذلك نطالب باطلاق سراح كل الاسرى بمن فيهم أسرى هذه الحركات بكافة السجون السودانية دونراستثناء لخلق جوء من الثقة الذي قد يفضي الى تحقيق السلام الشامل في بلادنا.

ما هي اهداف المكاتب الخارجية ؟ و كيف يمكن ان يستفيد منها المواطن السوداني في بلاد المهجر؟

إن الهدف الذى قامت عليه أمانة المكاتب الخارجية هو دعم الثورة في المناحي السياسية و الدبلوماسية و المادية و التبشير بطرح الحركة بين أهل السودان و العالم و في كل المنابر عبر الوجود الكثيف للسودانيين في أصقاع الدنيا كنتيجة طبيعية لسياسات النظام القمعي في الخرطوم، و بناء علاقات مع الحكومات و الفعاليات والأحزاب والكيانات في مختلف الدول خاصة المهتمة بالشأن السوداني أو المؤثرة في القرار الدولي. بجانب توطيد الصلات الاجتماعية لابناء الوطن بالخارج و تمتين اواصر التواصل الثقافي للاجيال و خاصة النشي بين الوطن الأم و المهجر .

ما هي النقلة النوعية التي احدثتها المكاتب الخارجية منذ تأسيسها؟

وطدت العلاقة الدبلوماسية بين الحركة و المجتمع الدولي ببناء علاقات متينة مع صانعي القرار و المنظمات الحقوقية و جماعات الضغط في الدول المؤثرة في العالم و سوقت مشروع الحركة وسط السودانيين بالخارج و بنت قاعدة عريضة من العضوية و التي ساهمت بدورها بشكل كبير في دعم الحركة ماديا و سياسياً، و أسست ما يزيد عن ٢٥ مكتب حول العالم الشئ الذي مكن الحركة من أن تكون حاضرة في كل المحافل و الفعاليات السياسية و الدبلوماسية الدولية و السودانية بالخارج، و تعمل المكاتب الخارجية للحركة كحلقة وصل بين قيادة الحركة و المجتمع الدولي الأمر الذي يسَّر التواصل و المراسلات البينية فأكسبت الحركة حضورا دائما و احتراما لدى كافة الجهات .

ما السبب في ضعف التسويق الإعلامي لأنشطة المكاتب الخارجية ؟ و كيف السبيل لإصلاح هكذا خلل؟.

أنشطة المكاتب الخارجية و الفعاليات التي تنظمها او تشارك فيها لم تغب ابدا عن الفضاء الاعلامي و الساحة الخبرية على المستوى الداخلي و الدولي و هي حاضرة في كافة المواقع و المنابر السودانية ذائعة الصيت ، و لكن كما هو معلوم أن النظام يضرب حصارا شاملا على الصحف و الاعلام في السودان بعدم نشر أخبار الحركة و أنشطتها و لا يمنع النظام نشر أخبار الحركة فقط ، و انما يجرِّم من يقوم بنشرها فيصادر الصحف و يعتقل و يسجن الصحفيين الذين يجرأون على كسر الحصار الحكومي على تدفق المعلومة و الخبر الصادق، و مع ذلك ستسعى أمانة المكاتب الخارجية على ترقية أدائها الإعلامي لتواكب التطور المطرد في انتشار المعلومة و الخبر عبر مختلف الوسائط لا سيما وسائل التواصل الإجتماعي و تدعم المساعي الجارية لإنشاء قنوات تلفزيونية او إذاعية التي تقوم بها مختلفة الجهات الوطنية في هذا الصدد.

كيف ترصد وتوثق المكاتب الخارجية مع المنظمات الحقوقية الانتهاكات اللامتناهية من قبل مليشيات الجنجويد على المدنيين العزل كتلك التي في نرتيتي و الجنينة ؟

تقوم الدوائر المتخصصة في أمانة المكاتب الخارجية و التابعة لفروعها المنتشرة حول العالم بتوفير و جمع المعلومات التي يدلي بها الضحايا و تلك التي يوفرها المهتمين بهذا الشأن من مواقع الحدث و ذلك بالاتصال المباشر بالمواطنين أو مصادر الحركة المختلفة بالداخل و تملك هذه الحقائق و المعلومات الى منظمات حقوق الإنسان الدولية و المحلية في الدول المعنية، و كذلك الناشطين و دعاة حقوق الإنسان و نواب البرلمانات و الحكومات المختلفة و المنظمات الدولية ذات الصِّلة . كما توجه عضويتها بالمشاركة في المظاهرات و الفعاليات المناهضة و المنددة بتلك الإنتهاكات و التي ينظمها النشطاء و الروابط و المنظمات المختلفة المهتمة بصون حقوق الإنسان و الحريات العامة .

ماهو الدور الذي قامت به مكاتبكم لرفد حراك العصيان المدني في الفترة الأخيرة؟

تم توجيه عضوية الحركة بالداخل و الخارج لدعم العصيان المدني و المشاركة فيه بطريقة فاعلة، بالتجاوب مع النداءات المختلفة الداعية الى العصيان المدني و عدم الذهاب الى العمل و مقاطعة المعاملات الحكومية ، بجانب المشاركة في المسيرات الدولية التي انتظمت ارجاء الكون و التي تدعم الحراك الداخلي الناشد الى إسقاط النظام و دعم حملات وسائط التواصل الإجتماعي خاصة الفيسبوك و المجموعات الكبيرة التي توفر المعلومة و توجه الجماهير لانجاح العصيان و مواصلة الكفاح حتى إسقاط النظام، و قد كانت جماهيرنا و عضويتنا حاضرة بشكل فاعل في الأنشطة و المجموعات المختلفة التي عملت و لا زالت تعمل لدعم العصيان المدني و تحقيق إسقاط النظام.

ما هو هدف امانة المكاتب الخارجية في الفترة القادمة؟

و كيف يمكنها توظيف عضوية الحركة في تحقيق الهدف المنشود؟

نسعى الى زيادة كفاءة عطاء مكاتبنا لتصل فاعليتها مداها الأقصى و ذلك بحشد أكبر دعم سياسي و دبلوماسي بهدف عزل النظام دبلوماسيا ضمن مساعي إسقاط النظام التي أجمعت عليها كل القوى السياسية و الفئوية و جماهير شعبنا ، في إطار سعيها الى تأسيس نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان و الحريات العامة في دولة يسودها حكم القانون و تحقق العدالة و المساواة و الرفاهية و العيش الكريم للشعب السوداني، و لبلوغ تلك الأهداف سنقوم بتنظيم مؤتمر لمكاتبنا الخارجية خلال الشهور القليلة القادمة لمناقشة المحاور الواردة في أهداف الأمانة بشكل تفصيلي و سبل تطويرها و انزالها الى أرض الواقع، ولإكساب القيادات الوسيطة المهارات و المعرفة اللازمة التي تمكنهم من ترويج مشروع الحركة و العمل على تحقيقه بجانب المهارات الأخرى التي يحتاجون إليها في الدول التي يقيمون فيها للتفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة. ويهدف المؤتمر أيضا الى تفعيل عضوية الحركة للإستفادة من القدرات الكامنة و توجيهها الى المجالات التي تساعدهم على النجاح في دول المهجر و التسلح بالعلم و المعرفة حتى تستطيع الحركة الاستفادة منهم لتحقيق مشروعها في السودان.