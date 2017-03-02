كبير مفاوضي حركة جيش تحرير السودان : النظام يختلق اكاذيب للهروب من التزامات الحل السياسي الشامل

أكدت حركة تحرير السودانبقيادة القائد مني اركو مناوي، أنها لم تدخل في تفاوض ثنائي مع الحكومة السودانية، ولا توجد أي اتصالات بينها والنظام في الخرطوم.

وقالت “نؤكد ان كل تلك محاولات تختلقها الحكومة لإيجاد ذرائع للهروب من التزامات الحل السياسي الشامل وما وقعتها من اتفاقيات مع المعارضة”.

وكان وزير الإعلام السوداني أحمد بلال أعلن في ندوة

التعديلات الدستورية الأحد الماضي “استمرار الاتصالات مع الحركات المسلحة على رأسها حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي”.

وتوقع أن تفضي إلى اتفاق خلال الأيام القادمة، وأن يلعب زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي دورا كبيرا لصالح تحقيق السلام بالسودان.

وأتهم كبير مفاوضي الحركة ترايو أحمد علي في تعميم صحفي الأربعاء الناطق الرسمي باسم الحكومة بـ “الفبركة” واختلاق الشائعات لإغراض التشويش وأرباك الحراك العام.

وشدد ترايو على “أن الحركة تمتلك رؤية تفاوضية كاملة وشاملة ولا تحيد عنها قيد أنملة ولن تتزحزح عن مواقفها وهي مواقف ثابتة تعرفها الحكومة من خلال المنابر الرسمية التي تقودها وساطة الآلية الأفريقية في مقدمتها الموضوع الإنساني.

وأضاف “بالتالي ليس هناك من يتفاوض باسمها أو يتوسط نيابة عنها بما في ذلك أدوار الصادق المهدي، التي أشار إليها الوزير أحمد بلال في تصريحه”.

وأكد ترايو أن حركة مناوي لديها تنسيقها وتعهدها التام مع كل حلفائها من قوى التغيير وعلى راسها الجبهة الثورية السودانية وتحالف قوى (نداء السودان) والتزامها بالمواثيق الموقعة.

وانهارت في أغسطس الماضي جولة التفاوض التي رعتها الآلية الافريقية رفيعة المستوى بين الحكومة السودانية واثنين من الحركات المتمردة في إقليم دارفور “حركة تحرير السودان/ فصيل مناوي وحركة العدل والمساواة السودانية”.

وتبادلت الحكومة وحركات دارفور الاتهامات مرارا بشأن تعثر التوصل الى اتفاق حول وقف العدائيات في دارفور.