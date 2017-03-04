من يؤثر على قرارات البشير : الحاجة هدية ام طه عثمان ام بكري حسن صالح ؟

ثروت قاسم

1- الحلقات الشيطانية الثلاث ؟

صار الرئيس البشير الشمس التي تدور حولها كل وجميع مجرات مراكز القوى . إذا أنحرفت مجرة عن مسارها ، فسوف تحترق ، كما حدث لمجرات علي عثمان ، ونافع ، وصلاح قوش .

تدور حول الرئيس البشير ثلاثة حلقات دائرية ، متحدة المركز ، تحيط به إحاطة السوار بالمعصم ، ولا تجعله متاحاً إلا لمن يحظي برضاء ومباركة هذه الحلقات الدائرية .

بيان هذه الحلقات الثلاث كما يلي :

اولاً :

تتكون الحلقة الدائرية الاولى من :

+ الفريق طه عثم

ان ، يساعده اللواء امن عبدالغفار الشريف واللواء حميدتي .

+ الفريق امن محمد عطا .

+ الوالي عبدالرحيم محمد حسين .

هذه الحلقة تعمل على تمرير المخططات الشيطانية وإعتمادها من الرئيس البشير دون المرور على المؤوسسات المعنية ، مثالاً وليس حصراً :

+ ضم قوات حميدتي للقوات النظامية وتبعتها للرئيس البشير ( الفريق طه عثمان ) ، خارج منظومة الجيش السوداني … جيش داخل جيش ؟

+ مقاطعة السودان لايران .

+ إرسال قوات سودانية للقتال في اليمن وعلى الحدود السعودية – اليمنية .

+ فصل وتعيين الوزراء وكبار مسؤولي الدولة بأوامر جمهورية ، وبدون المرور على المؤوسسات المعنية .

ثانياً :

تتكون الحلقة الثانية ، وهي مساندة للحلقة الاولى ، من :

+ الفريق طه عثمان .

+ اللواء الدكتور عبدالله البشير ( شقيق الرئيس البشير ) تساعده زوجته اللواء نورالهدى الشفيع .

+ الحاجة الفضلى هدية محمد زين ، والدة الرئيس البشير .

تعمل هذه الحلقة على تنوير الحاجة هدية بالمخططات التي يعصلج فيها الرئيس البشير ويحرن ، او يحاول إحالتها للنائب الاول بكري حسن صالح .

يتم هذا البرنامج ، عند الضرورة ، فى جلسة شاى الصباح الباكر . بعدها تقوم الحاجة هدية بالاتصال بابنها البار عمر ، الذي يمتثل لمشورتها ، ولا يملك الا ان يقول :

سمعنا واطعنا .

تملك الحاجة هديه القول الفصل والتوجيه النافذ ، ويقف الترتار عندها ، في كل القرارات المصيرية ، فقد حباها الله الحكمة وفصل الخطاب .

نذكر ادناه ، مثالاً وليس حصراً ، بعض المخططات التي عصلج فيها الرئيس البشير ، ونجحت الحلقة الثانية في اقناعه بتبنيها ، رغم تحفظه المبدئي :

+ القبض على وسجن السيد الامام في مايو 2014 لتصريحه بخصوص مليشيات حميدتي .

+ تنحية محافظ بنك السودان عبد الرحمن حسن عبد الرحمن وتعيين الدكتور حازم عبد القادر أحمد ، عديل الفريق طه عثمان ، في مكانه .

+ التبرؤ من التنظيم الدولي للاخوان وفروعه في الدول الاسلامية .

ثالثاً :

تتكون الحلقة الثالثة حول الرئيس البشير من :

+ الفريق بكري حسن صالح .

+ الفريق هاشم عثمان .

+ البروفسور ابراهيم احمد عمر .

2- ملاحظات عامة ؟

هل لاحظت ، يا حبيب ، الآتي :

اولاً :

+ ان القاسم المشترك الاعظم في اهم حلقتين هو الفريق طه عثمان الحسين ، كبير الكهنة وحامل اختام معابد الفرعون البشير ، والأهم فهو الذي يحتفظ ب ( كل ) أموال الرئيس البشير في البنوك الخارجية باسمه ، خوفاً من تجميدها بواسطة محمكة الجنايات الدولية .

ثانياً :

تعيين الفريق بكري رئيساً لمجلس الوزراء لن يخصم من نفوذ الفريق طه عثمان ، فالفريق بكري كان في الحقيقة رئيساً لمجلس وزراء صوري ومخفي ، باشرافه المباشر في موقعه كنائب اول على كل وجميع الوزارات ، لضمان تنفيذ اوامر الرئيس البشير .

ثالثاً :

+ كما للرئيس البشير ضرتان من النساء ، فله ضرتان من الرجال هما : الفريق بكري والفريق طه . إشتكى الفريق بكري لبعص المقربين اليه من ان الفريق طه يحول بينه وبين الرئيس البشير . ولكن لحسن الحظ ، كل من الفريق طه والفريق بكري له شخصية توافقية ، تعرف حدودها في كل ما له علاقة بالرئيس البشير ولا تتعداها .

رابعاً :

يستنسخ الفريق بكري ظاهرة محمد حسني مبارك ؟ عندما كان مبارك نائباً للسادات ، كان لا يقوم باي مبادرات سياسية او عسكرية ، بل كان مجرد بصمجي على قرارات السادات ومنفذاً لها عمياناً . وبالتالي لا تاثير له على قرارات السادات ، بل يدعمها عمياناً .

على العكس ، يقدم الفريق طه المبادرات ، خصوصاً لإرضاء اولياء نعمته في الخليج ، فتكون ثمرة هذه المبادرات ( وسام زايد ) ، والاهم البترودرهم والبتروريال .

خامساً :

سر الفريق طه لتعيين غريمه الفريق بكري كرئيس لمجلس الوزراء ؛ لانه في ذلك الموقع يكون في وجه المدفع ، ومسؤولاً مسؤولية مباشرة عن فشل حكومته المتوقع في حل الضائقة المعيشية ، وإنهاء الحرب الاهلية ، فتصيبه اللعنة التي حاقت ب 13 من زملائه في مجلس قيادة إنقلاب الانقاذ ، فيلحق بهم ويبقى الرئيس البشير الوحيد من زمرة ال 15 الذين قادوا الإنقلاب ، فيفنجط وقتها الفريق طه .

سادساً :

بإيعاز وتكتيك من الرئيس البشير :

+ في ديسمبر 1999 ، كان العميد وقتها بكري العسكري الوحيد الذي وقع على مذكرة العشرة للاطاحة بالدكتور حسن الترابي .

+ في ديسمبر 2012 ، صار الفريق طه نائباً للامين العام للحركة الاسلامية ، رغم انه لا تربطه اي علاقة بالحركة ، ولكن ليضمن لجم وخصي الحركة ، حتى لا تكون شوكة حوت في حلق الرئيس البشير .

+ في يونيو 2014 ، تم ضم النائب الاول بكري للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني ، ونائباً لرئيس الحزب ، الرئيس البشير .

في المحصلة ، لن يضيف منصب رئيس مجلس الوزراء للفريق بكري أي سلطات إضافية ، فهو نائب البشير في رئاسة الجمهورية ، وفي الحزب الحاكم ، وفي الحركة الاسلامية ، ومن وراء جدر في الجيش .

3- المنصف المرزوقي ؟

1

في يوم الثلاثاء 14 فبراير 2017 ، افتتح الدكتور محمد المنصف المرزوقى ، في الخرطوم ، الدورة السابعة لجائزة الطيب صالح العالمية للابداع الكتابى.

في مقالة سابقة ، اشرنا لبعض المتشابهات في سيرة ومسيرة السيد الامام والرئيس المنصف المرزوقي ، فكل واحد منهما يعطي المثل ولا يعطي الاوامر كما يردد دوما الرئيس المنصف المرزوقي .

نواصل في النقاط ادناه ، الإشارة وإختزال بعض البعض من هذه المتشابهات بين الرجلين :

ثامناً :

وسطية السيد الامام لا تتناقض ، بل تتطابق وتتكامل مع علمانية الرئيس المنصف ، فهما مسميان لشئ واحد .

ونبدأ فنصحح مفهوم خاطئ لكنه شائع ولا اساس له من الصحة في الواقع . ونقرر ان العلمانية ليست معادية للدين . العلمانية ليست مدابرة للدين . العلمانية ( المجتمع المدني ) هي فصل الدين عن السياسة . وهي ايضاً تكامل الدين مع السياسة ، كل في مجراه المنفصل، ليكونا منظومة المجتمع المدني الحي المعافي .

السياسة تحددها مصالح الناس وحياتهم اليومية ومن ثم فهي قابلة للمراجعة والتغيير . بعكس النصوص الدينية الثابتة . السياسة تتعامل مع الحقائق من منظور واقعي . والدين يتعامل مع الغيبيات من منظور روحي .

الدين السماوي مرجعه الوحي والالهام . ومنبعه في الماضي السحيق ، القرن السابع لاخر دين سماوي ، الاسلام ، والقرن الثاني عشر قبل الميلاد لاول دين سماوي ، اليهودية ، والمسيحية التي بدأ بها التقويم الميلادي . الدين يتكون من نصوص تم تحديدها في الماضي ، وفي كتب مقدسة يمكن اعتبارها فصل الخطاب المستند الي قواعد سماوية . الدين يتكون من ثوابت وقطعيات الوحي وامور متشابهة في التشريع مفتوحة للاجتهاد .

السياسة مبنية علي البرقماتية . كبرقماتية الخليفة الراشد عمر وهو ياكل صنمه عندما يجوع . وتتكون السياسة من متحركات واشياء محسوسة ليس للوحي فيها دخل . في السياسة واحد زايد واحد يساوي اتنين . الحداثة السياسية ( المكيافلية ) تقوم في جوهرها علي اساس دعوة الناس الي التخلي عن كل القيم والمثل المطلقة والايمان فقط بالنسبية ، للوصول للغاية التي تبرر كل الوسائل .

الولايات المتحدة الامريكية من اكثر الديمقراطيات الغربية علمانية وتديناً . فيها فصل وتعايش سلمي بين مئات الاديان سماوية وغيرها . وفيها حرية اديان . المواطن الامريكي في المتوسط متدين جداً ( بوش الابن مثلاً ) وعلماني بامتياز .

التدين لا يلغي العلمانية بل يكملها ويحسنها .

ولكن نجد في امريكا فصل كامل للدين عن السياسة . ونجد في السياسة فصل كامل للسلطة التشريعية عن التنفيذية عن القضائية . ولكن السلطات الثلاثة ( المنفصلة كل واحدة عن الاخري ) يكملون بعضهم البعض لتكوين الدولة . وبالتالي في مفهوم العلمانية الدين المفصول عن السياسة يكمل السياسة لتكوين الدولة والمجتمع السوي .

في الولايات المتحدة الامريكية , لا تجد علامات دينية علي أي مبني من مباني السلطات التشريعية او التنفيذية او القضائية .

بدأت العلمانية في اوروبا في عام 1648م بعد قرون من الحروب الدينية . عندما كانت الكنيسة تجسد الدين والسياسة ( دولة الولي الفقيه ) , وكانت تتحكم في الاتنين معاً . اوروبا قررت في العام 1648م فصل متحركات وعقلانيات السياسة من قطعيات الدين وثوابته . واصبح كل يدور في فلك منفصل . ولكن يتكاملان في المجتمع المعافي والدولة السوية .

من نتاج العلمانية الحميدة بزوغ فجر الثورة العلمية في القرن السابع عشر الميلادي ، عندما تنحت الكنيسة عن السيطرة علي العلوم فازدهرت ونمت في ظل العلمانية والحرية العلمية .

لا يمكن ان تدمج سيرورة ديناميكية ( السياسة ) مع قطعيات استاتيكيه ( الدين ) . فهذه معادلة لا تقبل الجمع . واثبتت فشلها في اوروبا وانتهت في القرن السابع عشر الميلادي.

وسطية السيد الامام وعلمانية الرئيس المنصف تبحث كل واحدة منهما عن الفتوي الملائمة للتعامل مع امور واحوال بطبعها متغيرة . وتدعيان ان البشر اعلم بشؤون دنياهم ، كما أكد المعصوم . بحيث يتكيف الناس مع الظروف العملية للحياة . ويبحثون عن اساليب للتعامل معها .

Facebook page :

file:///C:/Users/hp/Desktop/1SkpgUir.htm

Email:

tharwat20042004@gmail.com