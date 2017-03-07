واشنطن : السودان ما زال ملازا امنا للمتشددين

وضعت الإدارة الأميركية السودان من جديد على قائمة الدول التي يشملها الأمر التنفيذي القاضي بمنع رعايا دول بعينها من دخول الولايات المتحدة، وبررت خطوتها بأن السودان لازال يمثل ملاذا، لجماعات متشددة كالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وتصنف الولايات المتحدة الأميركية السودان كدولة راعية للإرهاب ، وتضعه سنويا على لائحتها السوداء، برغم اعتراف مسؤوليها بتعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب.

وصدر في واشنطن الإثنين الأمر التنفيذي الجديد الذي سينفذ في

غضون عشرة أيام بمنع الرعايا السودانيين من دخول الولايات المتحدة الأميركية،حيث شمل الحظر ايضا مواطني خمس دول أخرى،بينما استبعد العراق من القائمة.

وأشار الأمر التنفيذي الى تصنيف السودان تم منذ العام 1993 كدولة راعية للارهاب بسبب دعمه للجماعات الإرهابية الدولية، بما في ذلك حزب الله وحماس.

وأضاف “تاريخيا، السودان كان ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية للتجمع والتدريب. وعلى الرغم من ان دعم السودان لتنظيم القاعدة قد توقف وأنه يتعاون مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، لا تزال عناصر أساسية مرتبطة بتنظيم القاعدة و داعش نشطة في البلاد”.

واستند قرار ادارة ترامب، بشأن حظر الرعايا السودانيين على التقرير ا الأميركي الصادر في يوليو 2016 حول الدول الراعية للإرهاب ، لتبرير أن مواطني تلك الدول يشكلون خطرا كبيرا على أمن الولايات المتحدة.

ويستثني القرار حملة التأشيرات السارية، قبل دخول القرار حيز التنفيذ في 16 مارس و الذين لديهم إقامات دائمة او تم منحهم وضعية اللجوء السياسي.

كما يستثني أيضا حملة التاشيرات الدبلوماسية بشكل مطلق، ومزدوجي الجنسية من دول اخرى غير مشمولة بالحظر.

ومنح القرار الجديد أجهزة الدولة وسفاراتها سلطة إعطاء استثناءات من الحظر بعد دخول الأمر التنفيذي حيز التتنفيذ ، بناء على معايير محددة.

وقضى قرار أميركي في يناير الماضي برفع جزئي للعقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997. وقضى القرار بالسماح للبنوك العالمية التعامل مع السودان وفك حظر التحويلات البنكية ، كما رفع الحظر عن الأموال السودانية المجمدة.

واتخذت ادارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بالتنسيق مع الرئيس الجديد دونالد ترامب، القرار بعد تأكدها من انخفاض مستوى العنف في مناطق النزاع، كما زادت معدلات الوصول الى المتضررين من الحروب في مناطق العمليات، علاوة على موافقة لخرطوم على تقديم المعونة الأميركية الدواء للمتضررين في مناطق الحرب.

وبحسب تفاهمات جرت بين مسؤولين في الخرطوم وواشنطن فإن الولايات المتحدة ستنظر خلال ست أشهر من صدور قرار الغاء العقوبات الجزئي في امكانية رفعها كليا، وشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ،حيث لم يشمل القرار الأميركي قانون سلام دارفور الذي شرعه الكونغرس والذي وضعت الخرطوم بموجبه على اللائحة السوداء.

ويرى مراقبون أن خطوة ادارة ترامب الجديدة حيال رعايا السودان ومنعهم من دخول الولايات المتحدة من شأنها إضعاف آمال الحكومة السودانية في الابتعاد عن قائمة الدول الإرهابية، في المستقبل القريب وبالتالي البقاء تحت سيف العقوبات الجزئية.

من جهة اخرى انتقد العضوان المسلمان في الكونغرس الأميركي الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويحظر دخول القادمين من 6 دول، ذات أغلبية مسلمة، رغم ما تضمَّنه من تعديلات مقارنةً بقرار مشابه تم إيقاف العمل به، واصفين إياه بأنه “نسخة أخرى من حظر المسلمين”.

وفي 3 تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الإثنين، قال عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، الديمقراطي المسلم كيث إليسون، إن “أمر ترامب لا يزال حظراً على المسلمين”.

وتابع في تغريدة ثانية أن الرئيس الأميركي دعا خلال حملته الانتخابية إلى “غلق تام وكلي للحدود في وجه المسلمين من دخول الولايات المتحدة، لكنه الآن يتساءل: أي حظر على المسلمين؟!”.

وأشار في تغريدة ثالثة إلى إعلان أحد مؤيدي الرئيس الأميركي المعروفين، وهو عمدة مدينة نيويورك السابق وأحد مستشاريه، رودي جولياني، والذي كشف أن ترامب قد سأله في حظر المسلمين الأول “أخبرني كيف يمكننا أن نفعلها بالطريقة الصحيحة والقانونية”.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي في ولاية إنديانا، المسلم آندري كارسون، في تغريدة له على توتير: “ها نحن نعود من جديد، حظر على المسلمين النسخة 2.0″، في إشارة إلى قرار مماثل أصدره ترامب في يناير/كانون الماضي قبل أن توقفه المحكمة الفيدرالية.

ونقلت قناة “إي بي سي” الأميركية عن مسؤول بإدارة ترامب -لم تسمه- قوله إن الأمر التنفيذي الجديد “ليس حظراً على المسلمين، نحن فقط نريد من الجميع أن يفهموا ذلك”.

ووقّع ترامب، الإثنين 6 مارس/آذار 2017، أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول القادمين من 6 دول، ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، مستثنياً العراقيين، والحاصلين على تأشيرات دخول مسبقة، خلافاً للقرار السابق.

وشمل الأمر التنفيذي الجديد المتقدمين بطلبات دخول الولايات المتحدة من 6 دول ذات أغلبية مسلمة وهي: إيران، سوريا، واليمن، وليبيا، والسودان، والصومال لمدة 90 يوماً، وإيقاف برنامج اللجوء لمدة 120 يوماً، مع تحديد أعداد اللاجئين، الذين تقبل الولايات المتحدة استقبالهم سنوياً بـ50 ألف لاجئ من أنحاء العالم كافة.

وخلافاً للأمر التنفيذي السابق، فقرار الرئيس الأميركي الجديد، عامَل اللاجئين السوريين أسوة بغيرهم، سامحاً لهم بدخول البلاد بعد انتهاء مدة الحظر، بالإضافة إلى عدم استثناء الأقليات الدينية من سكان تلك البلدان، كما جاء في القرار السابق.

ويبدأ سريان هذا الأمر التنفيذي بعد 10 أيام من توقيعه، أي في 16 مارس الجاري.

ويرى مراقبون أن الأمر الجديد محاولة للالتفاف على القرار السابق، الذي أوقفته محكمة فيدرالية، من خلال صياغة مختلفة وإدخال بعض التعديلات.

وسبق أن وقّع ترامب، في 27 يناير الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني 7 دول؛ من بينهم العراق.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، علق قاضٍ فيدرالي في مدينة “سياتل” المرسوم الخاص بحظر دخول اللاجئين ومواطني 7 دول ذات غالبية إسلامية إلى الولايات المتحدة، وأيدت تعليق المرسوم محكمة استئناف في سان فرانسيسكو.