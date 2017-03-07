بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص لقاء اليوم مع الدكتور محمد زكريا بقروب سكناب للاخبار

*الدكتور محمد زكريا فرج الله*

شكرًا السادة إدارة سكناب والتحية للحضور وأرجو ان اعبر عن سعادتي بالسانحة

انا لست علامة ولكني مواطن سوداني بسيط اغبش

وانا مبذول لكم

بداية العدل والمساواة مشروع قومي لكل أهل السودان ينشد إنهاء الظلم واشاعة العدالة وإقامة نظام ديمقراطي يتيح التنافس الحر بين مكونات الشعب

لا نبحث عن وظائف سياسية وانما ننشد انهاء الفقر والتهميش و البطالة وخلق فرص عمل وتحسين معاش الناس

وحال تحقق السلام سنتحول الي حزب سياسي

*الإجابة علي سؤال الإدارة عن الوضع السياسي الراهن السياسي*

الوضع السياسي الراهن عنوانه الابرز

(محلك سر)

جمود في العملية السياسية بسبب تبني الطرف الاخر مواقف عقيمة

انعقدت عدد من جولات التفاوض وحتي الان المواقف متباعدة

بعد توقيع خارطة الطريق تنصل النظام الحاكم من الإيفاء ببنودها وعرقل زيارة امبيكي الي الخرطوم والتي كان مقرر لها ١٧ فبراير المنصرم

ما اثار حفيظة المجتمع الدولي وصدرت بيانات الترويكا وبيان الناطق باسم الخارجية الامريكية مطالبة بضرورة التزام نظام الخرطوم بالعملية السياسية

النظام السوداني لازال في مغامراته الإقليمية في الجوار الليبي واليمن وحتي في جنوب السودان.

رغم تجديد الحركة وحلفاءها في الجبهة الثورية لوقف اطلاق النار الا الانتهاكات لا زالت جارية علي الارض بواسطة المليشيات القبلية

الملخص العام انسداد تام في افاق الحل السياسي مما لا يدع مجالا غير تبني الخيارات باهظة الكلفة

*المداخلةالاولي*

مرحبا. يادكتور. ومنور

السوال 1⃣. ارجو. من. سيادتكم. شرح. التفاصيل. العامة لإطلاق الاسري. طرف العدل. والمساوة قبل. عدة. أشهر.

السوال 2⃣. موقع. أبناء. الشمال. ( خارج. اقليم. دارفور ) من. أبناء. الولايات. الآخري. في حركة. العدل والمساوة. وكيف. وصلوا الي هذا.ص المواقع

السؤال 3⃣

ماهو. راي سيادتكم. من. الاعلام. الليبي الذي. يؤكد. مشاركتكم في الحرب. الي جانب. الاّراء. معاش. حفتر

تحياتي المسلمي الكباشي

*الإجابة علي أسئلة المسلمي*

اطلاق سراح الاسري تم بمبادرة ذاتية من قيادة حركة العدل والمساواة وجاء استجابة لنداءات واتصالات اجراها عدد من قادة الطرق الصوفية

وهي ليست المرة الاولي التي نطلق فيها سراح الاسري من طرف واحد

بالمقابل أسرانا يجدون أسوأ معاملة داخل زنازين النظام ويٌمنع حتي مندوبي حقوق الانسان من زيارتهم وتم تقديمهم الي محاكمات غير عادلة وبعضهم مات جراء سوء التغذية والسل وعدد كبير لم يٌعلن النظام وقوعهم في الأسر ولا نستبعد تصفيتهم

ابناء الإقليم الشمالي وكل أقاليم السودان مٌمثلين في هياكل الحركة القيادية والقاعدية والحركة منفتحة علي كافة قطاعات الشعب وقيادتها من مشارب سياسية متباينة والادعاءات بأنها جهوية لا تستند علي ساق وباطلة ومنشأها النظام السوداني لضرب مشروع الحركة فنحن نقاتل لاجل السودان شرقا وشمالا وغربا ووسطا

تواجد الحركة خارج السودان امر مردود واشاعة تقف وراءها الأجهزة الأمنية السودانية التي تدعم المجموعات الإرهابية في ليبيا

ونطالب من يملك دليل علي تواجدنا في ليبيا ان يقدمه علي رؤوس الأشهاد



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*المداخلة الثانية*

.. دكتور السلام عليكم

⚫ أسئلتي هي : _

.. العدل والمساواه حركه ذات صبغه إسلاميه فلما لاتاتي قيادات الحركه للوطن وتترك السلاح وتنخرط كحزب سياسي له برامج ينافس بها في بيئه سياسيه مستقره ..؟

⚫… الحروب عندما تشن تهلك البشر والأرض والشجر والاخضر واليابس وتخلف البؤس والشقاء فلما الإصرار علي العمل العسكري ..؟

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شكرا ..

دكتور إذا تمكنت من الإجابه

تحياتي الليلي

*الإجابة علي مداخلة الليلي*

اللون السياسي السابق لزعيم الحركة التاريخي وبعض قياداتها لا يعني انها إسلامية وهذه الادعاءات يدحضها تشكيل المكتب التنفيذي للحركة من قيادات أتت من احزاب مختلفة فهناك من كان بعثيا (الكمرد بابكر حمدين /محجوب حسين) ومن كان شيوعيا احمر (بروف عبدالله التوم ) ومن كان حزب أمة (بروف طاهر الفكي) ومن كان جمهوريا(د.القاضي) ومن كان اتحاديا (سيف مساعد) والنماذج عديدة

النظام السوداني اطلق فرية اسلاموية الحركة ليضرب صلاتها بالمجتمع الغربي وليقول للشعب ديل مننا وفينا

الحرب فرضت علينا والسلاح حملناه كرها وأوافقك أسوأ فعل يمكن ان يرتكبه الانسان ان يقتل أخيه الانسان ولكنا ندافع عن أنفسنا ولم نقاطع اي جولة تفاوض

التوافق مع المؤتمر الوطني والدخول في شراكة سياسية امر أراه بعيد المنال فنحن طلاب عدالة والطرف الاخر في ظلمات الظلم يعمهون ولكننا نشرئب دوما لسودان معافي

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*المداخلة الثالثة*

بعد التحية والاحترام والتقدير الاخ الامين الدكتور محمد زكريا فرج الله



1⃣-بداية بعد 15 عام من القتال والثورة في أصقاع الهامش العريض أين تقف حركة العدل والمساواة السودانية الآن ؟

2⃣ماهو موقف الحركة من حوار الداخل المنتهي صلاحيته الذي دعا له البشير…. ومخرجاته …ورؤية الحركة وموقفه من العملية السلمية ووقف الحرب والاقتتال الدائر في السودان

3⃣ اطلاق سراح اسري الحركات وهل للحركة اسري داخل سجون النظام

4⃣مدي تقديم خدماتكم للمساهمة في تسهيل عسر الحياة بالنسبة للنازخين واللاجئين

5⃣هناك اتهامات تسوقها بعض صحف الخرطوم عن مشاركتكم لجانب حكومة الجنوب في حربها ضد المعارضة الجنوبية

تحياتي الفاضل آدم.. لاجىء سوداني

*الاجابة علي مداخلة الفاضل*

ان كنت تعني ماديا فقد بدأت الحركة باربعة سيارات والآن تمتلك أسطول وجيش من الصٌّدَّق المؤمنين بقضية التغيير

وان كنت تعني البرامج والرؤي فقد طورت الحركة مشروعها للتغيير وأخضعته لمراجعات لجهة التجويد والمواكبة والحمدالله نمتلك مشروع متكامل لحكم السوان وخطط لعلاج المشكلات المزمنة تخاطب قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية والخطوة عملاقة بين مرحلة الكتاب الأسود وما وصلنا اليه اليوم والدليل علي ذلك الانعطاف العام والنوعي الكبيرين تجاه الحركة

نؤمن بمبدأ الحل السياسي الشامل الامر الذي دفعنا الي التوقيع علي خارطة الطريق مع اشتراط قيام مؤتمر تمهيدي جامع خارج السودان يرسم اسس الحوار القومي الدستوري والنظام أعلن رفضه للمؤتمر التحضيري وسعي لالحاقنا بحوار لا تتوافر فيه ضمانات تنفيذ مخرجاته

فيما يلي قضايا التفاوض في دارفور والمنطقتين ليس هناك تقدم بسبب تعنت الطرف الاخر وتبنيه مواقف عقيمة وتكتيكية يسعي من خلالها إلي تفكيك مؤسسات العمل المسلح

المدخل لاحداث اختراق حقيقي يتوقف علي قبول الطرف الاخر باجراءات تهيئة المناخ اذ لا يعقل ان نحاور النظام وأسرانا مكبلين في القيود وما جري من نكوص وتراجع حول موضوع تنفيذ توصيات حوار الوثبة يؤكد ما نبهنا له ابتداءً من ان العملية في مجملها استهلاك سياسي وبروبوقاندا هدفها رأب صدع المؤتمرين

واعادة تسويق النظام الي القوي الغربية

والموقف الرافض لحوار الوثبة معلن ومعلوم بأسباب موضوعية.



النازحين هم عماد الثورة وحملنا السلاح لاجل ما حاق بهم من مظالم ولدينا تشكيلات داخل المعسكرات وفي تواصل مع اكثر من ١٦١ معسكر داخل السودان

النظام السوداني يصور حركة العدل والمساواة بأنها أخطبوط أذرعه في ليبيا ومصر واريتريا وجنوب السودان

نعم نحن أخطبوط ولكن داخل البلد واذرعنا في كسلا وبورتسودان ودنقلا ونيالا وسنار ومدني ووصلت ذراعنا الطويلة حتي أمدرمان

بل النظام هو من يدعم المجموعات الإرهابية في ليبيا ويدعم معارضة جنوب السودان.

*المداخلةالرابعة*

🙋🏻‍♂✅

د/ محمد زكريا .

ماهي المفاهيم التي انطلقت منها قناعاتكم لحمل السلاح 🚫

تحياتي حسين احمد

*الإجابة علي المداخلة*

الظلم ما دفعنا لحمل السلاح

النظام قصف الأبرياء بالطائرات واحرق الأخضر واليابس والمعسكرات شاهد علي الجرائم والانتهاكات

يخرج الناس مظاهرات في الخرطوم فيتم رشهم بالماء وعضويتنا وجماهيرنا يتم رشهم بالرصاص

حمل السلاح ليس ترف وليس بالأمر المحبب والذي أجبرنا علي انتهاج هذا الدرب القاسي هو الدفاع عن النفس

والسؤال ايضا يجب توجيهه للقاتل لماذا وظف سلاح الدولة ليقتل به شعبها

لو كان هناك مجال لممارسة سياسية وحريات ولنظام عدلي شفاف لكنا الان نقارع بادوات اكثر ديمقراطية

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*المداخلةالخامسة*

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…

..🔘 لا أثقل عليك يا دكتور… فإجاباتك مقنعه وطرحك هاديء وتقريبا كل القيادات متزنه …

..انت قطعت ببعد منال التوافق مع المؤتمر الوطني … برايك ماهي التنازلات التي تقدمها الحركه من أجل شعبها وامتها …؟

…

ولك ودي وإحترامي دكتور ..

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الليلي

*الإجابة علي مداخلة الليلي*

الوطني من حيث الفكر والأدبيات ربما هو متقدم حتي علي كثير من المكونات السياسية القائمة والازمة ليست في النظرية إنما في الممارسة وفي الالتفاف علي النصوص فليس في نظام المؤتمر الوطني ما يدعو الي قتل المواطن ولكن هذا ممارس ليس في أقاصي السودان إنما في قلب الخرطوم

شهداء سبتمبر

شهداء الجامعات

عوضية عجبنا

والقائمة طويلة

والتلاقي ليس مستحيل لكنه صعب التحقق لان الفاتورة باهظة لن يقبل بها كثير ممن هم في سدة الحكم حاليا

لن تحل أزمة السودان اذا وضع الثوار السلاح

وهل سيجلب ذلك سلاما؟

هل تم حمل السلاح اولا ام سبق ذلك المظالم والانتهاكات

؟

نطمح في ان نطرح أنفسنا لحكم السودان وان يكون ذلك حق مشاع للجميع

نطمح في توزيع عادل للثروة

وتأسيس نظام حكم يحقق العدالة ويجعل المواطن الحاكم في منطقته

نطمح في نظام عدلي شفاف ومستقل يحاسب جهاز الدولة

تفاعلنا بالجدية اللازمة مع أطروحة الحوار وهو تنازل مٌر لصالح حقن الدماء ولكن الطرف الاخر هرب ولا يزال عن الإيفاء بمطلوبات خارطة الطريق وبما ورد في قرارات مجلس السلم والأمن والافريقي

٤٥٦ و ٥٣٩

إعلاننا المتكرر لوقف اطلاق النار رسالة سلام ومحبة وإبداء حسن نية

اطلاق الاسري رسالة سلام ومحبة

ونحن علي جاهزية لتقديم المزيد اذا كان ذلك سيؤدي الي حقن الدماء ويحفظ وحدة البلد ويسرع تحقيق العدالة والديمقراطية والسلام

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*المداخلة السادسة*

🇸🇩🙋🏻‍♂

حملت لغة الحركة الكثير من الخطاب العدائي تجاه الاخر و يظهر ذلك في كتابات بعض مفكريها .

⏪ حملت الانباء قبل ايام هجوما ضاريا لقوات مشار علي معسكر يتبع للعدل والمساواة و كذلك يتهم ثوار الكفرة الليبية حركتكم بانها تقاتل في ليبيا .

ما هي ادلة النفي لديك علي هذه التهم .

خصوصا بعد مقتل القائد ابو جهل علي يد قوات مشار

*الاجابة علي المداخلة*

الخطاب العدائي إن وٌجد فهو مستنكر ولكنه مبرر وربما يندرج تحت مفهوم “لكل مقام مقال ” واستجابة طبيعية ل(امسح اكسح) لكن بعيدا عن عدائية الخطاب مشروعنا للتغيير لكافة أهل السودان وسنناقض أنفسنا ان أسسنا خطاب علي سارية الكراهية ورفض الاخر

بالنسبة لمشار فمعلوم ان مكاتبه لا تزال مفتوحة داخل الخرطوم وما تم فقط إنزال اللافتات وتغيير الامكنة

والسؤال الملح هل انتهاج سياسة التدخل في شؤون الاخر خارجيا خاصة دولة جنوب السودان ستقود الي حل وما الضمان إن تَقلّد مشار الحكم ان لا يقلب ظهر المجن لحلفاء الامس واعني هنا النظام السوداني

يحب ان نتطلع لسياسة خارجية تٌبني علي عدم التدخل في شأن الاخر

ويجب ان نسعي جميعا باتجاه اعادة توحيد دولة السودان ان لم يكن سياسيا فعلي الاقل علي مستوي الوجدان فنحن أسرة واحدة

العدل والمساواة ليس لها وجود داخل أراضي الجنوب ولم نتعرض الي هجوم سواء من مشار او خلافه من المعارضة الجنوبية لا الان ولا في الامس القريب وصاحب المداخلة هو المطالَب بتقديم ادلة علي صدقها وعندها سيكون لكل حدث حديث

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*المداخلة السابعة*

د/ محمد زكريا دعني انتقل معك الي نقطة لائحة و دستور الحركة .

و ادلف معك الي ماهي حقوق وواجبات المقاتل التي حددها المنفستو .في ظل اتهامات من الكثيرين بانكم حركة جهوية قبيلية .سيطرتم علي مفاصلها كقبيلة واحدة .

ولا يطبق قانونها الا في القبائل الاخري

*الاجابة علي المداخلة*

القبلية فرية يحاول النظام الحاكم إلصاقها بالحركة لتشويه سمعتها ونحن حتي في نضالنا ضد الاخر نحمل قيم الثورة دليل ذلك احاديث الاسري الذين أطلقنا سراحهم مؤخر الخٌلّص منهم وليس الذين تم تحريضهم لاختلاق قصص وهمية

واستشهادك بان للحركة منفستو دليل أضعه بين يديك لإثبات توخي الحركة ممارسة أعمالها وفقا لضوابط وأسس

انا كناني ولا فرق بيني وبين نجم الدين الذي ينحدر من قبيلة الفور او دكتور القاضي الذي ينتمي الي الفلاتة او احمد تقد الذي ينتمي الي الزغاوة او محجوب ادروب الهدندوي والجميع امام قانون الحركة سواء

*كلمة مدير اللقاء*

*شكراً الاخ الدكتور ( محمد زكريا فرج الله )*

*نائب الامين السياسي لحركة العدل والمساواةالسودانية* )

وإليك يامن يقف الشكر والتقدير حائراً وعاجزا عن عطائك الذي ت تقدمونه من أجل بناء سودان العزة والشموخ والسودان الذي نأمل جميعا ان تكون دولة رائدة في المستقبل …..إليك يامن تعجز الكلمات عن ذكر بعضك….إليك يامن أتينا بالتقدير كلمة في حقك ….إليك منا كل (الحب)والوفاء…. لا تحمل قوامسنا كلمة شكر أوعبارة إمتنان تعبر عن ما في القلوب….فتعثر القلم …..وتأججت المشاعر ….وأنا أريد امدحك لهذه السانحة من وقتك …فأحجم قلمي عن الكتابة…ومشاعري عن التدفق….فأقسمت على قلمي أن يمتطي صهوة جواده….وعلى مشاعري أن تتدفق حبًا و إمتنانا….كم لك علينا من الجمائل…. والأفضائل…والعطاء….وكم كسوتنا نورا ….يا كريم السجايا



شكرا الدكتور محمد وسعدنا بوجودك بيننا في هذا الحوار الجميل…. الي ان نلتقي بك في حلقات قادمات باذن الله



تحياتي اوباما