2000 اسرة يواجهون أزمة غذاء ودواء حادة بجبل مرة

واجه نحو ألفي أسرة فرت من مناطق متعددة بجبل مرة قبل عشرة أشهر جراء المواجهات بين الحكومة والحركات المسلحة إلى منطقة سينا التى تخضع لسيطرة الحركات المسلحة، وتواجه هذه الأسر نقصا حادا في الغذاء والدواء والغطاء. وقال عدد من الفارين لراديو دبنقا إنهم منذ وصولهم إلي منطقة سينا التى تخضع لسيطرة الحركات المسلحة لم تصلهم أي مساعدات غذائية ودواء الأمر الذى أدى إلي تفشي

سوء التغذية بين كبار السن والاطفال. وكشفوا عن وفاة الطفلين محمد حسن إبراهيم والطفلة نور الهدى صالح أبكر يوم الجمعة بسبب الإسهال والاستفراق وطالبوا المنظمات الإنسانية بالإسراع في تقديم الغذاء و الدواء لهم.

وفي موضوع متصل حذر القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم أستيفن كوتسيس من انعدام الأمن الغذائي بمناطق سيطرة الحركة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في غضون شهرين ما لم تتوصل حكومة السودان والحركة لاتفاق يسمح بوصول الإغاثة. ودعا الحركة الشعبية السماح بدخول المساعدات لمناطق سيطرتها. وقال أستيفن فى مقال له وفقا لتنبؤات حول وقوع انعدام الأمن الغذائي خلال شهرين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، فإن اتفاقية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية. وجدد كوتسيس فى مقاله استعداد الولايات المتحدة للبدء في توصيل الإمدادات الطبية ولقاح التحصين للسكان في المناطق التي تخضع تحت سيطرة الحركة في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

راديو دبنقا